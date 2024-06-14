В следующем месяце повестки в Украине для военнообязанных смогут присылать обычной почтой. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, передает УНН.

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По его словам, после 16 июля, после того, как истечет установленный законом срок в 60 дней на уточнение военно-учетных данных, повестки могут присылать по почте.

По почте заказным письмом действительно будут присылаться повестки после 16 июля. Сейчас повестка считается врученной, если человек подписался лично - тогда да, - рассказал представитель Минобороны.

Лазуткин также уточнил алгоритм вручения повесток по почте после 16 июля.

Приходит заказное письмо, человек или под подпись получает, или отказывается опять же под подпись, или он возвращается и таким образом опять же считается, что он был доставлен. (...) Если человека не было физически на месте и возвращается, то тогда запускается механизм административного правонарушения - пояснил Лазуткин.

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