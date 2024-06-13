Правительство опубликовало постановление от 7 июня 2024 г. №675, которым внесло изменения в порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов (№ 1487) и порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период (№560). Об этом сообщает УНН.

Детали

Постановление уточняет, кто подлежит направлению на медицинский осмотр.

Согласно документу, граждане Украины до достижения 25-летнего возраста не направляются на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра. В документе отмечается, что "во время военного положения направление призывников на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра осуществляется только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке".

Кроме того, в постановлении говорится, что "процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации в связи с бронированием и отсрочки ... не предусматривает направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

Также правительство убрало из условий для получения отсрочки для смотрителей-лиц, имеющих одного из своих родителей с инвалидностью II группы или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью II группы обязательное наличие заключения врачебно-консультативной комиссии.

Кроме того постановление указывает, что украинцы, которые были сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более 3 месяцев, смогут стать на воинский учет одним из следующих способов:

прибытие лично в территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

путем подачи заявления в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, Центрального управления или регионального органа СБУ или соответствующего подразделения разведывательных органов, которым такой гражданин Украины снят с воинского учета, через зарубежное дипломатическое учреждение Украины.



Заявление подается заграничному дипломатическому учреждению Украины лично вместе с паспортом для выезда за границу, который после принятия заявления возвращается гражданину Украины, или средствами почтовой связи.

Напомним

Правительство одобрило постановление, которое сокращает срок действия справки с заключением о пригодности к военной службе во время мобилизации или военного положения до одного года.

Также согласно постановлению №560 от 16 мая 2024 года представители ТЦК могут вручать повестки резервистам и военнообязанным круглосуточно.