Киев • УНН
Правительство внесло изменения в процедуру воинского учета, освободив граждан в возрасте до 25 лет от прохождения ВВК и указав способы постановки на воинский учет украинцев за рубежом.
Правительство опубликовало постановление от 7 июня 2024 г. №675, которым внесло изменения в порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов (№ 1487) и порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период (№560). Об этом сообщает УНН.
Детали
Постановление уточняет, кто подлежит направлению на медицинский осмотр.
Согласно документу, граждане Украины до достижения 25-летнего возраста не направляются на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра. В документе отмечается, что "во время военного положения направление призывников на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра осуществляется только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке".
Кроме того, в постановлении говорится, что "процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации в связи с бронированием и отсрочки ... не предусматривает направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.
Также правительство убрало из условий для получения отсрочки для смотрителей-лиц, имеющих одного из своих родителей с инвалидностью II группы или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью II группы обязательное наличие заключения врачебно-консультативной комиссии.
Кроме того постановление указывает, что украинцы, которые были сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более 3 месяцев, смогут стать на воинский учет одним из следующих способов:
Заявление подается заграничному дипломатическому учреждению Украины лично вместе с паспортом для выезда за границу, который после принятия заявления возвращается гражданину Украины, или средствами почтовой связи.
Напомним
Правительство одобрило постановление, которое сокращает срок действия справки с заключением о пригодности к военной службе во время мобилизации или военного положения до одного года.
Также согласно постановлению №560 от 16 мая 2024 года представители ТЦК могут вручать повестки резервистам и военнообязанным круглосуточно.