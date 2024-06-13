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Уряд вніс зміни до порядку ведення військового обліку: хто не проходитиме ВЛК

Уряд вніс зміни до порядку ведення військового обліку: хто не проходитиме ВЛК

Київ • УНН

 • 12886 перегляди

Уряд вніс зміни до процедури військового обліку, звільнивши громадян віком до 25 років від проходження ВЛК та вказавши способи взяття на військовий облік українців за кордоном.

Уряд опублікував постанову від 7 червня 2024 р. №675, якою вніс зміни до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (№ 1487) і порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період (№560). Про це повідомляє УНН

Деталі 

Постанова уточнює, хто підлягає направленню на медичний огляд. 

Згідно із документом, громадяни України до досягнення 25-річного віку не направляються на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.  У документі зазначається, що "під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку."

Крім того, у постанові йдеться, що "процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням та відстрочки … не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Також уряд прибрав з умов для отримання відстрочки для доглядачів-осіб, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю II групи обов’язкову наявність висновку лікарсько-консультативної комісії. 

Крім того постанова вказує, що українці, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк понад 3 місяці, зможуть  стати на військовий облік одним з таких способів: 

  • прибуття особисто до територіального центру комплектування та соціальної підтримки; 
  • шляхом подання заяви до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіонального органу СБУ або відповідного підрозділу розвідувальних органів, яким такого громадянина України знято з військового обліку, через закордонну дипломатичну установу України. 

Заява подається закордонній дипломатичній установі України особисто разом із паспортом для виїзду за кордон, який після прийняття заяви повертається громадянину України, або засобами поштового зв’язку. 

Нагадаємо 

Уряд схвалив постанову, яка скорочує строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби  під час мобілізації або воєнного стану до одного року. 

Також згідно з постановою №560 від 16 травня 2024 року представники ТЦК можуть вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним цілодобово.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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