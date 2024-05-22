Безумные идеи Гетманцева. Депутат предлагает разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею (видео)

Председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев предлагает разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею. Депутат считает, что это будет справедливо, пишет УНН.

Вопрос бронирования всегда будет несправедливым для кого-то. Потому что тот, кто не подпадает под льготные категории будет воспринимать его как несправедливое бронирование. Я бы воспользовался примером Соединенных Штатов Америки, когда призыв осуществляется по определенным датам рождения, определявшимся случайно - в "лотерею". ... И призывались те люди, которые были рождены в ту дату. Безотносительно к роду профессии, или занятий. Тогда это будет справедливо - сказал Гетманцев в комментарии журналистам после заседания парламента.

Добавим

Ранее Гетманцев заявил, что планирует включить в свой законопроект о "Клубе белого бизнеса" положение, позволяющее налоговым органам решать, какие предприниматели могут бронировать своих сотрудников, что вызывает обеспокоенность по поводу коррупционных рисков и дискриминации в отношении предприятий, не входящих в "клуб".

Экономисты, опрошенные УНН, ранее указывали на то, что законопроект дискриминационный и нарушает презумпцию невиновности, разделяя без решения суда бизнес в Украине на "белый" и нарушителей. Настоящая его цель-не уменьшение давления на бизнес, а "кошмар" тех, кто не войдет в список избранных. Кроме того, на деление налоговиков правом самостоятельно решать, кто может стать избранным, имеет риск того, что таким образом будут вестись поборы с предпринимателей.

Можно только представить, что будет, когда налоговики еще и получат право решать, кому предоставлять право бронировать своих сотрудников, а кому нет. Особенно после того, как вступили в силу новые правила мобилизации.

Поэтому возникает вопрос, не создаст ли Гетманцев таким образом" клуб уклонистов " в стране, а заодно и налоговики пополнят список миллионеров.

Напомним

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предлагающий создать "клуб белого бизнеса" с упрощенными отношениями с налоговыми органами для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. По мнению члена налогового комитета Рады Нины Южаниной, "клуб белого бизнеса" разделит предпринимателей на своих и чужих – одни будут иметь преференции, а для других будет действовать закон.