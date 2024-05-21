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"Клуб ухилянтів" імені Гетманцева. До законопроєкту про "білий бізнес" хочуть включити ще одну корупційну норму

"Клуб ухилянтів" імені Гетманцева. До законопроєкту про "білий бізнес" хочуть включити ще одну корупційну норму

Київ • УНН

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Нардеп Данило Гетманцев планує включити в свій законопроект про "клуб білого бізнесу" положення, що дозволяє податковим органам вирішувати, які підприємці можуть бронювати своїх співробітників, що викликає стурбованість з приводу корупційних ризиків і дискримінації щодо підприємств, що не входять в "клуб".

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев планує включити у свій законопроєкт про "клуб білого бізнесу" норму, яка дасть можливість податківцям вирішувати, кому з підприємців дозволяти бронювати своїх працівників, пише УНН.

"Скажу ще те, що раніше не звучало. Ми розглядаємо можливість до другого читання включити для членів Клубу білого бізнесу право на бронювання співробітників", - розповів Гетманцев в інтервʼю виданню OBOZ.UA.

За його словами, це буде моделлю економічного бронювання. Нардеп прогнозує, що його закон запрацює вже у червні.

Експерти неодноразово наголошували на тому, що ініціатива Гетманцева має великі корупційні ризики. Наприклад, бізнес-омбудсмен Роман Ващук впевнений, що такий "клуб" створить резервацію для обраних.

"Я думаю, треба вирівнювати поле для всіх бізнесів… Нам потрібно міняти взагалі підхід, а не створювати резервацію для обраних", - зазначив Ващук.

Економісти, опитані УНН, раніше вказували на те, що  законопроєкт дискримінаційний та порушує презумпцію невинуватості, розділяючи без рішення суду бізнес в Україні на "білий" та порушників. Справжня його мета – не зменшення тиску на бізнес, а "кошмар" тих, хто не увійде до списку обраних. Крім того, наділення податківців правом самостійно вирішувати, хто може стати обраним, має ризик того, що таким чином будуть вестись побори з підприємців.

Можна тільки уявити, що буде, коли податківці ще й отримають право вирішувати, кому надавати право бронювати своїх співробітників, а кому ні. Особливо після того, як набрали чинності нові правила мобілізації.

Тому виникає питання, чи не створить Гетманцев таким чином "клуб ухилянтів" в країні, а заодно й податківці поповнять список мільйонерів.

Нагадаємо

Верховна Рада підтримала  в першому читанні законопроект, який пропонує створити "клуб білого бізнесу" зі спрощеними відносинами з податковими органами для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. На думку члена податкового комітету Ради Ніни Южаніної, "клуб білого бізнесу" розділить підприємців на своїх і чужих – одні матимуть преференції, а для інших діятиме закон. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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