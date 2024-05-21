"Клуб ухилянтів" імені Гетманцева. До законопроєкту про "білий бізнес" хочуть включити ще одну корупційну норму
Київ • УНН
Нардеп Данило Гетманцев планує включити в свій законопроект про "клуб білого бізнесу" положення, що дозволяє податковим органам вирішувати, які підприємці можуть бронювати своїх співробітників, що викликає стурбованість з приводу корупційних ризиків і дискримінації щодо підприємств, що не входять в "клуб".
Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев планує включити у свій законопроєкт про "клуб білого бізнесу" норму, яка дасть можливість податківцям вирішувати, кому з підприємців дозволяти бронювати своїх працівників, пише УНН.
"Скажу ще те, що раніше не звучало. Ми розглядаємо можливість до другого читання включити для членів Клубу білого бізнесу право на бронювання співробітників", - розповів Гетманцев в інтервʼю виданню OBOZ.UA.
За його словами, це буде моделлю економічного бронювання. Нардеп прогнозує, що його закон запрацює вже у червні.
Експерти неодноразово наголошували на тому, що ініціатива Гетманцева має великі корупційні ризики. Наприклад, бізнес-омбудсмен Роман Ващук впевнений, що такий "клуб" створить резервацію для обраних.
"Я думаю, треба вирівнювати поле для всіх бізнесів… Нам потрібно міняти взагалі підхід, а не створювати резервацію для обраних", - зазначив Ващук.
Економісти, опитані УНН, раніше вказували на те, що законопроєкт дискримінаційний та порушує презумпцію невинуватості, розділяючи без рішення суду бізнес в Україні на "білий" та порушників. Справжня його мета – не зменшення тиску на бізнес, а "кошмар" тих, хто не увійде до списку обраних. Крім того, наділення податківців правом самостійно вирішувати, хто може стати обраним, має ризик того, що таким чином будуть вестись побори з підприємців.
Можна тільки уявити, що буде, коли податківці ще й отримають право вирішувати, кому надавати право бронювати своїх співробітників, а кому ні. Особливо після того, як набрали чинності нові правила мобілізації.
Тому виникає питання, чи не створить Гетманцев таким чином "клуб ухилянтів" в країні, а заодно й податківці поповнять список мільйонерів.
Нагадаємо
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, який пропонує створити "клуб білого бізнесу" зі спрощеними відносинами з податковими органами для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. На думку члена податкового комітету Ради Ніни Южаніної, "клуб білого бізнесу" розділить підприємців на своїх і чужих – одні матимуть преференції, а для інших діятиме закон.