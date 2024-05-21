"Клуб уклонистов" имени Гетманцева. В законопроект о "белом бизнесе" хотят включить еще одну коррупционную норму

Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев планирует включить в свой законопроект о "клубе белого бизнеса" норму, которая даст возможность налоговикам решать, кому из предпринимателей разрешать бронировать своих работников, пишет УНН.

"Скажу еще то, что раньше не звучало. Мы рассматриваем возможность ко второму чтению включить для членов клуба белого бизнеса право на бронирование сотрудников", - рассказал Гетманцев в интервью изданию OBOZ.UA.

По его словам, это будет модель экономичного бронирования. Нардеп прогнозирует, что его закон заработает уже в июне.

Эксперты неоднократно подчеркивали, что инициатива Гетманцева имеет большие коррупционные риски. Например, бизнес-омбудсмен Роман Ващук уверен, что такой "клуб" создаст резервацию для избранных.

"Я думаю, надо выравнивать поле для всех бизнесов... Нам нужно менять вообще подход, а не создавать резервацию для избранных", - отметил Ващук.

Экономисты, опрошенные УНН, ранее указывали на то, что законопроект дискриминационный и нарушает презумпцию невиновности, разделяя без решения суда бизнес в Украине на "белый" и нарушителей. Настоящая его цель - не уменьшение давления на бизнес, а "кошмарить" тех, кто не войдет в список избранных. Кроме того, наделение налоговиков правом самостоятельно решать, кто может стать избранным, имеет риск того, что таким образом будут вестись поборы с предпринимателей.

Можно только представить, что будет, когда налоговики еще и получат право решать, кому предоставлять право бронировать своих сотрудников, а кому нет. Особенно после того, как вступили в силу новые правила мобилизации.

Поэтому возникает вопрос, не создаст ли Гетманцев таким образом" клуб уклонистов " в стране, а заодно и налоговики пополнят список миллионеров.

Напомним

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предлагающий создать "клуб белого бизнеса" с упрощенными отношениями с налоговыми органами для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. По мнению члена налогового комитета Рады Нины Южаниной, "клуб белого бизнеса" разделит предпринимателей на своих и чужих – одни будут иметь преференции, а для других будет действовать закон.