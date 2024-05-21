"Клуб уклонистов" имени Гетманцева. В законопроект о "белом бизнесе" хотят включить еще одну коррупционную норму

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
verkhovna-radaВерховная Рада
roman-vashchukРоман Ващук
ukrainaУкраина
Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  63621 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  64603 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  100123 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  100735 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  102661 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  182333 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131266 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198654 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183050 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191541 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Новости по теме
"Клуб уклонистов" имени Гетманцева. В законопроект о "белом бизнесе" хотят включить еще одну коррупционную норму

"Клуб уклонистов" имени Гетманцева. В законопроект о "белом бизнесе" хотят включить еще одну коррупционную норму

  •  3245 просмотра
Украина должна иметь возможность поражать военные цели в рф - Кулеба

Украина должна иметь возможность поражать военные цели в рф - Кулеба

  •  3550 просмотра
Минэнерго и Укрэнерго должны разработать проект по "справедливым графикам" отключений потребителей

Минэнерго и Укрэнерго должны разработать проект по "справедливым графикам" отключений потребителей

  •  3400 просмотра
Украина просит партнеров перехватывать ракеты рф, но есть альтернатива-Кулеба

Украина просит партнеров перехватывать ракеты рф, но есть альтернатива-Кулеба

  •  4410 просмотра
Демченко рассказал, у кого после 18 мая будут проверять наличие военно-учетного документа на границе

Демченко рассказал, у кого после 18 мая будут проверять наличие военно-учетного документа на границе

  •  3961 просмотра
В рф стартовали ядерные учения: что известно

В рф стартовали ядерные учения: что известно

  •  3663 просмотра
Предвыборный ролик Трампа, в котором упоминается "объединенный рейх", вызвал возмущение

Предвыборный ролик Трампа, в котором упоминается "объединенный рейх", вызвал возмущение

  •  4053 просмотра
Оккупационные власти Крыма выставили на торги три исторические дачи

Оккупационные власти Крыма выставили на торги три исторические дачи

  •  4627 просмотра
В Киеве вспыхнул масштабный пожар: в небо поднимается столб черного дыма

В Киеве вспыхнул масштабный пожар: в небо поднимается столб черного дыма

  •  5181 просмотра
Зеленский легитимный Президент Украины-глава МИД Германии

Зеленский легитимный Президент Украины-глава МИД Германии

  •  6207 просмотра

Популярные

В Украине с начала вторжения рф из-за вражеских атак разрушено 211 объектов медучреждений - Минздрав

В Украине с начала вторжения рф из-за вражеских атак разрушено 211 объектов медучреждений - Минздрав

  •  24533 просмотра
Соединенные Штаты призывают европейцев закрыть лазейки для обхода санкций против россии

Соединенные Штаты призывают европейцев закрыть лазейки для обхода санкций против россии

  •  36013 просмотра
Вскрытие помещений в домах при отсутствии хозяина: в оккупированном Северодонецке вводят новый порядок

Вскрытие помещений в домах при отсутствии хозяина: в оккупированном Северодонецке вводят новый порядок

  •  38768 просмотра
"Битва за Волчанск": десантники показали боевую работу на Харьковском направлении

"Битва за Волчанск": десантники показали боевую работу на Харьковском направлении

  •  20761 просмотра
США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины на этой неделе - Politico

США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины на этой неделе - Politico

  •  38593 просмотра

Публикации

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  182333 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  170805 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  365698 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  351429 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  403995 просмотра

"Клуб уклонистов" имени Гетманцева. В законопроект о "белом бизнесе" хотят включить еще одну коррупционную норму

Нардеп Даниил Гетманцев планирует включить в свой законопроект о "клубе белого бизнеса" положение, позволяющее налоговым органам решать, какие предприниматели могут бронировать своих сотрудников, что вызывает обеспокоенность по поводу коррупционных рисков и дискриминации в отношении предприятий, не входящих в "клуб".

Экономика •   •  3245 просмотра
"Клуб уклонистов" имени Гетманцева. В законопроект о "белом бизнесе" хотят включить еще одну коррупционную норму

Украина должна иметь возможность поражать военные цели в рф - Кулеба

Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам в россии, чтобы ускорить окончание войны и победу Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Война •   •  3550 просмотра
Украина должна иметь возможность поражать военные цели в рф - Кулеба

Минэнерго и Укрэнерго должны разработать проект по "справедливым графикам" отключений потребителей

Правительство поручило Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект постановления, устанавливающего справедливые графики потребления электроэнергии для всех потребителей и определяющего приоритетное электроснабжение критически важных объектов инфраструктуры.

Экономика •   •  3400 просмотра
Минэнерго и Укрэнерго должны разработать проект по "справедливым графикам" отключений потребителей

Украина просит партнеров перехватывать ракеты рф, но есть альтернатива-Кулеба

Украина просит партнеров рассмотреть возможность перехвата российских ракет над Украиной с ее территории, но в качестве альтернативы просит предоставить системы противовоздушной обороны и боевые самолеты для перехвата ракет самостоятельно.

Война •   •  4410 просмотра
Украина просит партнеров перехватывать ракеты рф, но есть альтернатива-Кулеба

Демченко рассказал, у кого после 18 мая будут проверять наличие военно-учетного документа на границе

С 18 мая Украина будут проверять военно учетные документы у определенных категорий мужчин, в том числе запаса, непригодных к службе, имеющих трех и более детей и жен, служащих в армии, при этом пограничная служба проводит проверки в соответствии с обновленными законами о мобилизации.

Общество •   •  3961 просмотра
Демченко рассказал, у кого после 18 мая будут проверять наличие военно-учетного документа на границе

В рф стартовали ядерные учения: что известно

В минобороны рф сообщили, что личный состав задействованных в обучении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробалистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования.

Новости Мира •   •  3663 просмотра
В рф стартовали ядерные учения: что известно

Предвыборный ролик Трампа, в котором упоминается "объединенный рейх", вызвал возмущение

Предвыборный ролик Трампа вызвал возмущение из-за упоминания "unified reich", вызывающего нацистские ассоциации.

Новости Мира •   •  4053 просмотра
Предвыборный ролик Трампа, в котором упоминается "объединенный рейх", вызвал возмущение

Оккупационные власти Крыма выставили на торги три исторические дачи

Во временно оккупированной Феодосии российскими оккупационными властями были выставлены на аукцион три исторические дачи, построенные в конце XIX - начале XX веков.

Общество •   •  4627 просмотра
Оккупационные власти Крыма выставили на торги три исторические дачи

В Киеве вспыхнул масштабный пожар: в небо поднимается столб черного дыма

Сильный пожар вспыхнул на станции технического обслуживания или в гаражах в Голосеевском районе Киева, в результате чего черный дым был виден из разных частей города.

Общество •   •  5181 просмотра
В Киеве вспыхнул масштабный пожар: в небо поднимается столб черного дыма

Зеленский легитимный Президент Украины-глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анна лена Баербок заявила, что Владимир Зеленский является правомерным и легитимным президентом Украины.

Война •   •  6207 просмотра
Зеленский легитимный Президент Украины-глава МИД Германии