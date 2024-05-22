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Шалені ідеї Гетманцева. Депутат пропонує розігрувати бронь від мобілізації у лотерею (відео)

Шалені ідеї Гетманцева. Депутат пропонує розігрувати бронь від мобілізації у лотерею (відео)

Київ • УНН

 • 30560 перегляди

Данило Гетманцев, голова податкового комітету Ради, пропонує розігрувати бронь від мобілізації в лотерею, стверджуючи, що це був би справедливий спосіб визначити, хто буде звільнений від призову на військову службу.

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев пропонує розігрувати бронь від мобілізації у лотерею. Депутат вважає, що це буде справедливо, пише УНН.

Питання бронювання завжди буде для когось несправедливим. Бо той, хто не підпадає під пільгові категорії буде сприймати його як несправедливе бронювання. Я би скористався прикладом Сполучених Штатів Америки, коли призов здійснюється за певними датами народження, визначалися випадково - в "лотерею". ... І призивалися ті люди, які були народжені у ту дату. Безвідносно до роду професії, чи занять. Тоді це буде справедливим

- сказав Гетманцев у коментарі журналістам після засідання парламенту.

Додамо

Раніше Гетманцев заявив, що  планує включити в свій законопроєкт про "клуб білого бізнесу" положення, що дозволяє податковим органам вирішувати, які підприємці можуть бронювати своїх співробітників, що викликає стурбованість з приводу корупційних ризиків і дискримінації щодо підприємств, що не входять в "клуб".

Економісти, опитані УНН, раніше вказували на те, що законопроєкт дискримінаційний та порушує презумпцію невинуватості, розділяючи без рішення суду бізнес в Україні на "білий" та порушників. Справжня його мета – не зменшення тиску на бізнес, а "кошмар" тих, хто не увійде до списку обраних. Крім того, наділення податківців правом самостійно вирішувати, хто може стати обраним, має ризик того, що таким чином будуть вестись побори з підприємців.

Можна тільки уявити, що буде, коли податківці ще й отримають право вирішувати, кому надавати право бронювати своїх співробітників, а кому ні. Особливо після того, як набрали чинності нові правила мобілізації.

Тому виникає запитання, чи не створить Гетманцев таким чином "клуб ухилянтів" в країні, а заодно й податківці поповнять список мільйонерів.

Нагадаємо

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який пропонує створити "клуб білого бізнесу" зі спрощеними відносинами з податковими органами для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. На думку члена податкового комітету Ради Ніни Южаніної, "клуб білого бізнесу" розділить підприємців на своїх і чужих – одні матимуть преференції, а для інших діятиме закон. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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