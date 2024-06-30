Запит на мобілізацію формує керівництво ЗСУ, вони йдуть за цим планом - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що запит на кількість людей, які підлягають мобілізації, формується керівництвом ЗСУ, і наразі вони дотримуються цього плану.
Запит на кількість людей, яких потрібно мобілізувати формує керівництво ЗСУ. Президент бачив цифри і сьогодні вони йдуть за цим планом. Про це заявив в інтерв'ю Президент Володимир Зеленський Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer, передає кореспондент УНН.
"Кількість, цей запит формує керівництво ЗСУ. Ми можемо давати зброю, одяг, сучасні технології. Я повинен знаходити гроші на це виробництво, заохочувати партнерів на це, але тактичні дії, скільки потрібно на фронті людей - це потрібно щоб формулювало завжди військове керівництво. Військове керівництво сформулювало, цифри я бачив і сьогодні вони йдуть за цим планом", - сказав Зеленський.
Також він прокоментував ідею щодо лотереї кого мобілізувати.
"Проговорювалася колись така лотерея, я вважаю, що це не дуже етично до тих хто на фронті вже і не дуже справедливо, якщо чесно для всіх", - зазначив Зеленський.
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