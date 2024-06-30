Удар рф по почтовому отделению в Харькове: количество раненых возросло до 10

В Харькове в результате авиационного удара по территории отделения "Новой почты" произошел пожар, есть погибший и 10 пострадавших, среди которых и 8-месячный ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Сегодня днем враг нанес авиационный удар по территории отделения "Новой почты". В результате обстрела частично повреждено здание. Кроме того, произошел пожар на площади 200 кв.м - говорится в сообщении ГСЧС.

По данным спасателей, в результате удара рф горело 8 грузовых автомобилей. Также повреждены 6 грузовых автомобилей, 3 производственно-складские здания и медицинское учреждение.

По предварительным данным 1 человек погиб и 10 пострадали, из них один 8-месячный ребенок - указали в ГСЧС.

О 18 : 00 пожар ликвидировали.

На Харьковщине враг обстрелял три района, есть пострадавшие