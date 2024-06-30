Удар рф по почтовому отделению в Харькове: количество раненых возросло до 10
Киев • УНН
В результате российского авиаудара по почтовому отделению в Харькове погиб 1 человек, 10 получили ранения, в том числе 8-месячный ребенок.
В Харькове в результате авиационного удара по территории отделения "Новой почты" произошел пожар, есть погибший и 10 пострадавших, среди которых и 8-месячный ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
Сегодня днем враг нанес авиационный удар по территории отделения "Новой почты". В результате обстрела частично повреждено здание. Кроме того, произошел пожар на площади 200 кв.м
По данным спасателей, в результате удара рф горело 8 грузовых автомобилей. Также повреждены 6 грузовых автомобилей, 3 производственно-складские здания и медицинское учреждение.
По предварительным данным 1 человек погиб и 10 пострадали, из них один 8-месячный ребенок
О 18 : 00 пожар ликвидировали.
На Харьковщине враг обстрелял три района, есть пострадавшие30 июня 2024, 06:27 • 25621 просмотр