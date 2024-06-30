В Харьковской области за минувшие сутки российские войска обстреляли три района. В Дергачах зафиксировано попадание КАБа возле дома. Повреждены гараж, хозяйственная постройка, остекление окон и балконов 5 этажного жилого дома.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам Синегубова, вражеские обстрелы фиксировали:21:22 Купянский район, с. Ковшаровка, обстрел за пределами населенного пункта.16:35 Купянский р-н, с. Кругляковка, Купянский лесхоз, Сеньковское лесничество. Горела хвойная подстилка.16:03 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, г. Дергачи. Зафиксировано попадание КАБа возле дома.

Повреждены гараж, хозяйственная постройка, остекление окон и балконов 5 этажного жилого дома. Еще одно попадание в землю в поле. Пострадала женщина, от госпитализации отказалась.

Еще одно попадание зафиксировано на территории предприятия. Повреждено остекление окон, бетонный забор, стены, готовые детские площадки, электропитание, бытовую технику.16:03 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, г. Дергачи, территория частного домовладения. Выезд на проверку после обстрела. Попадание в огород. По данному адресу частично разрушен жилой дом.

Также повреждены по меньшей мере 10 частных домов. Пострадали двое мужчин.15:47 Купянский район, Купянская ТГ, Осиново, обстрел по открытой территории.13:08 Богодуховский район, Золочевская ТГ, с. Одноробовка. В результате обстрела повреждено административное помещение фермерского хозяйства и магазин.

В Купянск-Узловой в 11:00 произошел артобстрел. Поврежден частный дом, ранения получила 70-летняя женщина. По его словам, 29 июня в 10:00 состоялся артиллерийский вражеский обстрел с. Одноробовка Богодуховского района. Поврежден частный дом.

На Харьковском направлении в течение дня украинские защитники успешно остановили 12 попыток противника улучшить свое положение в районе Волчанска. Российские террористы понесли потери и отошли - сообщил Синегубов.

Также он сообщил, что на Купянском и Лиманском направлениях в целом количество боевых столкновений увеличилось до 13. Враг пытался оттеснить Силы обороны с позиций в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Грековки, Невского и Торского. 5 атак в настоящее время отбиты. Продолжаются бои. Ситуация под контролем украинских защитников.

Дополнение

Сагарбники 7 раз обстреляли Сумщину, поэтому было зафиксировано 29 взрывов в области.