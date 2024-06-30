Ворог 7 разів обстріляв Сумщину: зафіксовано 29 вибухів
Київ • УНН
Окупанти 7 разів обстріляли Сумську область, внаслідок чого сталося 29 вибухів у прикордонних районах та населених пунктах Юнаківської, Білопільської, Краснопільської та Шалигинської громад.
Загарбники 7 разів обстріляли Сумщину, відтак було зафіксовано 29 вибухів у області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 29 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська громади
Ситуація в громадах
Краснопільська: окупанти вдарили з мінометів (4 вибухи), артилерії (13 вибухів).
Юнаківська: ворог здійснив обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух).
Білопільська: загарбники вдарили з артилерії (8 вибухів).
Шалигинська: супротивник скинув 3 міни на територію громади.
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