Оккупанты 7 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего произошло 29 взрывов в приграничных районах и населенных пунктах Юнаковской, Белопольской, Краснопольской и Шалигинской громад.
Захватчики 7 раз обстреляли Сумскую область, поэтому было зафиксировано 29 взрывов в области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 29 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Шалыгинская громады
Ситуация в общинах
Краснопольская: оккупанты ударили из минометов (4 взрыва), артиллерии (13 взрывов).
Юнаковская: враг совершил обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).
Белопольская: захватчики ударили из артиллерии (8 взрывов).
Шалыгинская: противник сбросил 3 мины на территорию громады.
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