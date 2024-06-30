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На Харківщині ворог обстріляв три райони, є постраждалі

Київ • УНН

 • 34706 перегляди

Російські війська обстріляли три райони Харківської області, спричинивши жертви та пошкодження житлових будинків, приватних садиб та інфраструктури.

На Харківщині ворог обстріляв три райони, є постраждалі

У Харківській області за минулу добу російські війська обстріляли три райони. У Дергачах зафіксовано влучання КАБу біля будинку. Пошкоджено гараж, господарчу споруду, скління вікон та балконів 5 поверхового житлового будинку.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.

Зі слів Синєгубова, ворожі обстріли фіксували:21:22 Куп’янський район, с. Ківшарівка, обстріл за межами населеного пункту.16:35 Куп'янський р-н, с. Кругляківка, Куп'янський лісгосп, Сеньківське лісництво. Горіла хвойна підстилка.16:03 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, м. Дергачі. Зафіксоване влучання КАБу біля будинку.

Пошкоджено гараж, господарчу споруду, скління вікон та балконів 5 поверхового житлового будинку. Ще одне влучання в землю у полі. Постраждала жінка, від госпіталізації відмовилася.

Ще одне влучання зафіксоване на території підприємства. Пошкоджено скління вікон, бетонний паркан, стіни, готові дитячі майданчики, електроживлення, побутову техніку.16:03 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, м. Дергачі, територія приватного домоволодіння. Виїзд на перевірку після обстрілу. Влучання в город. За даною адресою частково зруйновано житловий будинок.

Також пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків. Постраждали двоє чоловіків.15:47 Куп'янський район, Куп'янська ТГ, Осиново, обстріл по відкритій території.13:08 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Одноробівка. В результаті обстрілу пошкоджено адміністративне приміщення фермерського господарства та магазин.

У Куп’янськ-Вузловий  об 11:00 відбувся артобстріл. Пошкоджено приватний будинок, поранення отримала 70-річна жінка. За його словами, 29 червня 10:00 відбувся артилерійський ворожий обстріл с. Одноробівка Богодухівського району. Пошкоджено приватний будинок.

На Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили 12 спроб противника покращити своє становище в районі Вовчанська. Російські терористи зазнали втрат і відійшли

- повідомив Синєгубов.

Також він повідомив, що на Куп’янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 13. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Греківки, Невського та Торського. 5 атак на цей час відбито. Тривають бої. Ситуація під контролем українських захисників.

Доповнення

Загарбники 7 разів обстріляли Сумщину, відтак було зафіксовано 29 вибухів у області. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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