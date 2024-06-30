Удар рф по поштовому відділенню у Харкові: кількість поранених зросла до 10
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по поштовому відділенню в Харкові загинула 1 людина, 10 отримали поранення, в тому числі 8-місячна дитина.
У Харкові внаслідок авіаційного удару по території відділення "Нової пошти" сталася пожежа, є загиблий та 10 постраждалих, серед яких і 8-місячна дитина. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
Сьогодні вдень ворог завдав авіаційного удару по території відділення "Нової пошти". В результаті обстрілу частково пошкоджена будівля. Крім того, сталася пожежа на площі 200 кв.м
За даними рятувальників, внаслідок удару рф горіло 8 вантажних автомобілей. Також пошкоджено 6 вантажних автомобілів, 3 виробночо-складські будівлі та медичний заклад.
За попередніми даними 1 людина загинула та 10 постраждало, з них одна 8-місячна дитина
О 18 : 00 пожежу ліквідували.
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