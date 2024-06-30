На Харьковщине на противопехотной мине подорвалась женщина

В поселке Яремовка Харьковской области в результате взрыва противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток" пострадала женщина, ее госпитализировали в больницу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

"30 июня в результате взрыва противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток" получила травму женщина 1953 года рождения", - сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, с травматической ампутацией правой стопы бригадой экстренной медицинской помощи пострадавшая госпитализирована в больницу.

Дополнение

В ГСЧС в очередной раз обратились к украинцам с просьбой быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности. Пренебрежение правилами безопасности может привести к непоправимым последствиям.

Спасатели напомнили о правилах:

не двигаться неизвестными или не проверенными грунтовыми дорогами;

не трогать любые подозрительные и незнакомые предметы;



не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под вражеской оккупацией.



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