На Харьковщине на противопехотной мине подорвалась женщина
Киев • УНН
Женщина 1953 года рождения получила травматическую ампутацию правой стопы в результате подрыва на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в селе Яремовка Харьковской области и была госпитализирована.
В поселке Яремовка Харьковской области в результате взрыва противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток" пострадала женщина, ее госпитализировали в больницу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
"30 июня в результате взрыва противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток" получила травму женщина 1953 года рождения", - сообщили в ГСЧС.
Как отмечается, с травматической ампутацией правой стопы бригадой экстренной медицинской помощи пострадавшая госпитализирована в больницу.
Дополнение
В ГСЧС в очередной раз обратились к украинцам с просьбой быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности. Пренебрежение правилами безопасности может привести к непоправимым последствиям.
Спасатели напомнили о правилах:
- не двигаться неизвестными или не проверенными грунтовыми дорогами;
- не трогать любые подозрительные и незнакомые предметы;
- не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под вражеской оккупацией.
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