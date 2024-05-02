На Николаевщине более 280 тысяч гектаров остаются заминированными - Ким

В Николаевской области заминированными остаются 288 тысяч гектаров земли. Разминировали более 125 тысяч, но темпы работ замедлятся, ведь следующие участки, которые запланированы, более сложные. Об этом рассказал председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона, пишет УНН.

288 тысяч заминировано, а разминировано более 125 тысяч. Привлечено очень много подразделений. Только техники более 140 единиц и дополнительно в регион приезжают и отечественные компании, которые занимаются разминированием и иностранные - говорит Ким.

Он также рассказал, что несмотря на наращивание своих темпов и мощностей, они будут замедляться, ведь следующие участки, которые запланированы, более сложные.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили более 490 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 3352 авиабомбы. На данный момент саперы проверили примерно 129 тысяч гектаров территории.