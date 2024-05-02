На Николаевщине более 280 тысяч гектаров остаются заминированными - Ким

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
vitalii-kimВиталий Ким
nikolaevНиколаев
Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  86174 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  119843 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  121592 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  118100 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  114541 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101557 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103913 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125438 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120284 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128413 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

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На Николаевщине более 280 тысяч гектаров остаются заминированными - Ким

В Николаевской области очищено более 125 000 гектаров заминированных земель, но темпы будут замедляться, поскольку остаются более сложные участки, требующие разминирования.

Общество •   •  9389 просмотра
На Николаевщине более 280 тысяч гектаров остаются заминированными - Ким

Каждый второй расчет в Украине через ПРРО: "кассы в смартфоне" вдвое популярнее традиционных

Количество онлайн-кассовых аппаратов в Украине существенно возросло с момента их введения в 2020 году, тогда как количество традиционных кассовых аппаратов сократилось, что свидетельствует о смещении в сторону онлайн-кассовых аппаратов, которые сейчас составляют 70% всех устройств финансового учета в стране.

Экономика •   •  8131 просмотра
Каждый второй расчет в Украине через ПРРО: "кассы в смартфоне" вдвое популярнее традиционных

Информатор "вагнеровцев" хотел найти аэродромы ВСУ в Донецкой области - СБУ нашла его

Информатор "вагнеровцев" был задержан СБУ в Донецкой области.

Война •   •  9304 просмотра
Информатор "вагнеровцев" хотел найти аэродромы ВСУ в Донецкой области - СБУ нашла его

Войска рф обстреляли 4 громады Сумщины: зафиксировано 27 взрывов

российские войска обстреляли 4 населенных пункта в Сумской области, зафиксировано 27 взрывов из артиллерии, минометов и мин.

Война •   •  9594 просмотра
Войска рф обстреляли 4 громады Сумщины: зафиксировано 27 взрывов

Кулеба: половина энергетической системы Украины повреждена, союзники отстают от графика поставок помощи

Министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что пакет помощи США поднял боевой дух, но батарея "Патриотов" подняла бы его еще больше, поскольку украинцы больше всего страдают от российских ракетных обстрелов. А половина энергетической системы Украины повреждена.

Война •   •  11404 просмотра
Кулеба: половина энергетической системы Украины повреждена, союзники отстают от графика поставок помощи

На станции метро "Зверинецкая" в Киеве взялись за замену букв со старого названия

52 символа нового названия станции "Зверинецкая" установили на станции киевского метрополитена, заменив старое название "Дружбы народов".

Культура •   •  9582 просмотра
На станции метро "Зверинецкая" в Киеве взялись за замену букв со старого названия

Армения и НАТО согласовали сотрудничество на 2024 год

Армения и НАТО согласовали программу военного сотрудничества на 2024 год и очертили сферы сотрудничества во время консультаций в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Новости Мира •   •  8855 просмотра
Армения и НАТО согласовали сотрудничество на 2024 год

HRW подтвердила казнь сдавшихся в плен украинских бойцов солдатами рф этой зимой

Согласно расследованию Human Rights Watch с декабря 2023 года российские солдаты казнили по меньшей мере 15 украинских солдат, которые пытались сдаться в плен, и, возможно, еще 6.

Война •   •  11066 просмотра
HRW подтвердила казнь сдавшихся в плен украинских бойцов солдатами рф этой зимой

На Киевщине произошел пожар в жилом доме: двое пострадавших

В однокомнатной квартире в Михайловской-Рубежовке Киевской области произошел пожар, в результате которого были эвакуированы 13 человек, в том числе 5 детей, а два человека отравились угарным газом.

Общество •   •  10070 просмотра
На Киевщине произошел пожар в жилом доме: двое пострадавших

Один из крупнейших банков в США заявил об угрозе конфискации активов в рф

JPMorgan Chase столкнулся с потенциальной конфискацией своих активов в россии из-за исков российских банков, которые пытаются вернуть средства, заблокированные санкциями США.

Новости Мира •   •  8829 просмотра
Один из крупнейших банков в США заявил об угрозе конфискации активов в рф