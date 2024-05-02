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На Миколаївщині понад 280 тисяч гектарів залишаються замінованими – Кім

На Миколаївщині понад 280 тисяч гектарів залишаються замінованими – Кім

Київ • УНН

 • 22497 перегляди

У Миколаївській області очищено понад 125 000 гектарів замінованих земель, але темпи будуть сповільнюватися, оскільки залишаються більш складні ділянки, що потребують розмінування.

У Миколаївській області замінованими залишаються 288 тисяч гектарів землі.  Розмінували понад 125 тисяч, але темпи робіт сповільняться, адже наступні ділянки, які заплановані, більш складні. Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у ефірі телемарафону, передає УНН.

288 тисяч заміновано, а розміновано більше 125 тисяч. Залучено дуже багато підрозділів. Тільки техніки більше 140 одиниць і додатково у регіон приїжджають і вітчизняні компанії, які займаються розмінуванням та іноземні

- каже Кім.

Він також розповів, що попри нарощення своїх темпів та потужностей, вони будуть сповільнюватися, адже наступні ділянки, які заплановані, складніші.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили понад 490 тисяч вибухонебезпечних предметів, у тому числі 3352 авіабомби. На даний момент сапери перевірили приблизно 129 тисяч гектарів території.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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