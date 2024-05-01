З початку повномасштабного вторгнення сапери ДСНС знешкодили понад 490 тисяч вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили понад 490 000 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 3 352 авіаційні бомби, обстеживши при цьому близько 129 000 гектарів території.
З початку повномасштабного вторгнення піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили понад 490 тисяч вибухонебезпечних предметів, у тому числі 3352 авіабомби. На даний момент сапери перевірили приблизно 129 тисяч гектарів території. Про це заявив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час пресбрифінгу, передає кореспондент УНН.
З початку повномасштабного вторгнення піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено понад 490 тисяч вибухонебезпечних предметів, в тому числі 3352 одиниці авіабомб
Піротехніки ДСНС вже обстежили приблизно 129 тисяч гектарів території.
Це величезні території, які вже пройшли наші піротехніки ДСНС. На них було виявлено вибухонебезпечні предмети і відповідно знешкоджено
Пресофіцер зазначив, що найчастіше піротехнічні підрозділи ДСНС працюють в Харківській, Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях.
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У Міноборони розробляють противибухові берці для саперів, щоб зменшити ризик травмування ніг під час виконання завдань з розмінування.