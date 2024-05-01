С начала полномасштабного вторжения саперы ГСЧС обезвредили более 490 тысяч взрывоопасных предметов

С начала полномасштабного вторжения пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили более 490 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 3352 авиабомбы. На данный момент саперы проверили примерно 129 тысяч гектаров территории. Об этом заявил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время пресс-брифинга, передает корреспондент УНН.

С начала полномасштабного вторжения пиротехническими подразделениями ГСЧС обезврежено более 490 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 3352 единицы авиабомб - говорит Хорунжий.

Пиротехники ГСЧС уже обследовали примерно 129 тысяч гектаров территории.

Это огромные территории, которые уже прошли наши пиротехники ГСЧС. На них были обнаружены взрывоопасные предметы и соответственно обезврежены - добавил он.

Пресс-офицер отметил, что чаще всего пиротехнические подразделения ГСЧС работают в Харьковской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях.

Напомним

В Минобороны разрабатывают противовзрывные берцы для саперов, чтобы уменьшить риск травмирования ног во время выполнения задач по разминированию.