На Харківщині на протипіхотній міні підірвалась жінка
Київ • УНН
Жінка 1953 року народження отримала травматичну ампутацію правої стопи внаслідок підриву на протипіхотній міні ПФМ-1 "Пелюстка" в селі Яремівка Харківської області та була госпіталізована.
У селищі Яремівка Харківської області внаслідок вибуху протипіхотної міни ПФМ-1 "Пелюстка" постраждала жінка, її госпіталізували до лікарні. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
"30 червня в результаті вибуху протипіхотної міни ПФМ-1 "Пелюстка" отримала травму жінка 1953 року народження", - повідомили в ДСНС.
Як зазначається, з травматичною ампутацією правої стопи бригадою екстреної медичної допомоги потерпілу шпиталізовано до лікарні.
Доповнення
В ДСНС в черговий раз звернулись до українців з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків.
Рятувальники нагадали про правила:
- не рухатись невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;
- не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети;
- не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
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