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На Харківщині на протипіхотній міні підірвалась жінка

Київ • УНН

 • 19562 перегляди

Жінка 1953 року народження отримала травматичну ампутацію правої стопи внаслідок підриву на протипіхотній міні ПФМ-1 "Пелюстка" в селі Яремівка Харківської області та була госпіталізована.

На Харківщині на протипіхотній міні підірвалась жінка

У селищі  Яремівка Харківської  області внаслідок вибуху протипіхотної міни ПФМ-1 "Пелюстка" постраждала жінка, її госпіталізували до лікарні. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС. 

"30 червня в результаті вибуху протипіхотної міни ПФМ-1 "Пелюстка" отримала травму жінка 1953 року народження", - повідомили в ДСНС. 

Як зазначається, з травматичною ампутацією правої стопи бригадою екстреної медичної допомоги потерпілу шпиталізовано до лікарні.

Доповнення 

В ДСНС в черговий раз звернулись до українців з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. 

Рятувальники нагадали про правила: 

  • не рухатись невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами; 
  • не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети; 
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

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Тетяна Краєвська

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