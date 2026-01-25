За неделю россия выпустила по Украине более 1700 дронов, 1380 бомб и 69 ракет - Зеленский

россия усилила удары по энергетике, критической инфраструктуре и жилым домам, применяя дроны, авиабомбы и ракеты разных типов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам главы государства, основными целями российских атак остаются энергетическая система, критическая инфраструктура и жилые дома.

Только за эту неделю россияне выпустили более 1700 ударных дронов, более 1380 управляемых авиационных бомб и 69 ракет разных типов. Каждый массированный удар россии может стать разрушительным. Поэтому ракеты к системам ПВО нужны ежедневно, и мы продолжаем работать с Америкой и Европой, чтобы было больше защиты неба - говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что сегодня в Вильнюсе продолжается работа с партнерами для усиления поддержки Украины.

Сегодня в Вильнюсе координируемся с нашими партнерами в регионе - Литвой и Польшей. Работаем с каждым лидером, чтобы усиливать Украину. Все должны четко осознавать, какая угроза исходит из россии, и именно наши народы понимают это лучше всего. Спасибо всем, кто помогает нам стоять крепко - отмечает Президент Украины.

Напомним

В ночь на 25 января россия атаковала Украину двумя ракетами и 102 БПЛА. Украинская ПВО уничтожила 87 вражеских беспилотников Shahed и других типов.