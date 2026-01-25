рф атакувала Україну 2 ракетами і 102 БПЛА: ППО збила 87 дронів

У ніч на 25 січня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300 із Брянської обл., а також 102 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків. Близько 70 з випущених безпілотників - "шахеди": ворог запускав їх з курська, орла, брянська, шаталово, а також окупованого Донецька. Про це повідомляє УНН з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Деталі

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється - йдеться в повідомленні.

