рф атакувала Україну 2 ракетами і 102 БПЛА: ППО збила 87 дронів

24 січня, 18:16 • 15717 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 31913 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 28366 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 37631 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 36848 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 47543 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 44311 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 35325 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29510 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 72272 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Графіки відключень електроенергії
Зустріч Зеленського з путіним може відбутися вже ближчим часом - Axios24 січня, 22:28 • 8948 перегляди
Атака на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки ворожих ударів25 січня, 00:06 • 10012 перегляди
"Дуже конструктивні": Віткофф прокоментував тристоронні переговори між Україною, рф та США25 січня, 00:41 • 13871 перегляди
Житлові будинки та критична інфраструктура: через російські удари в суботу пошкоджено 170 об’єктів - МВС25 січня, 01:15 • 6666 перегляди
ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити екссудді Тандиру компенсацію за утримання в СІЗО03:35 • 9366 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 72272 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 85713 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 99583 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 93481 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 94475 перегляди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Європа
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 15814 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 16329 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 33073 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 33623 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 46690 перегляди
рф атакувала Україну 2 ракетами і 102 БПЛА: ППО збила 87 дронів

Київ • УНН

 • 34 перегляди

В ніч на 25 січня Росія атакувала Україну двома ракетами та 102 БПЛА. Українська ППО знищила 87 ворожих безпілотників Shahed та інших типів.

рф атакувала Україну 2 ракетами і 102 БПЛА: ППО збила 87 дронів

У ніч на 25 січня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300 із Брянської обл., а також 102 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків. Близько 70 з випущених безпілотників - "шахеди": ворог запускав їх з курська, орла, брянська, шаталово, а також окупованого Донецька. Про це повідомляє УНН з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Деталі

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється

- йдеться в повідомленні.

На фронті за добу зафіксовано 127 бойових зіткнень: оновлені карти від Генштабу25.01.26, 08:44 • 750 переглядiв

Євген Устименко

