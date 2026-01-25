$43.170.00
24 січня, 18:16 • 15627 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 31722 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 28239 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 37499 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 36756 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 47503 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 44284 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 35315 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29505 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 72171 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Графіки відключень електроенергії
На фронті за добу зафіксовано 127 бойових зіткнень: оновлені карти від Гештабу

Київ • УНН

 • 658 перегляди

Протягом доби 24 січня на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. Загарбники завдали трьох ракетних та 95 авіаційних ударів, застосувавши 25 ракет та скинувши 248 керованих авіаційних бомб.

На фронті за добу зафіксовано 127 бойових зіткнень: оновлені карти від Гештабу

Протягом доби 24 січня на фронті зафіксовано 127 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що вчора загарбники завдали по території України трьох ракетних та 95 авіаційних ударів, застосувавши 25 ракет та скинувши 248 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7503 дрони-камікадзе та здійснили 3720 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 112 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Зірниця, Залізничне, Верхня Терса, Любицьке, Воздвижівка, Преображенка Запорізької області

- йдеться у зведенні.

Вказується, що за минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження противника.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав двох авіаударів, скинувши сім керованих бомб та здійснив 107 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, два з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Фиголівка та у бік населених пунктів Кругле й Чугунівка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Піщане та у бік Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне, Торське та у бік Дружелюбівки.

На Слов’янському напрямку, поблизу населеного пункту Званівка, противник один раз атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення у районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Маркове.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Степанівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Покровськ, Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Гришине, Іванівка.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку противник 16 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Святопетрівки, Нового Запоріжжя, Добропілля, Зеленого, Варварівки, Залізничного.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки у районах Плавнів та Приморського.

Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наступу на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

"Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, одну бойову броньовану машину, 32 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 15 ракет, 847 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 115 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
