На фронте за сутки зафиксировано 127 боевых столкновений: обновленные карты от Генштаба

В течение суток 24 января на фронте зафиксировано 127 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 95 авиационных ударов, применив 25 ракет и сбросив 248 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7503 дрона-камикадзе и совершили 3720 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 112 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Зорница, Зализничное, Верхняя Терса, Любицкое, Воздвижевка, Преображенка Запорожской области - говорится в сводке.

Указывается, что за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес два авиаудара, сбросив семь управляемых бомб и совершил 107 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора, Фиголевка и в сторону населенных пунктов Круглое и Чугуновка.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное, Торское и в сторону Дружелюбовки.

На Славянском направлении, вблизи населенного пункта Звановка, противник один раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Марково.

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Щербиновка, Яблоновка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Степановки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Покровск, Мирноград, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Шевченко, Гришино, Ивановка.

На Александровском направлении враг четыре раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Злагода.

На Гуляйпольском направлении противник 16 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Святопетровки, Нового Запорожья, Доброполья, Зеленого, Варваровки, Зализничного.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки в районах Плавней и Приморского.

За прошедшие сутки враг совершил одну неудачную попытку наступления на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", - добавили в Генштабе.

Напомним

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, одну боевую бронированную машину, 32 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 15 ракет, 847 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 115 единиц автомобильной техники оккупантов.

Федоров назначил Стерненко советником по вопросам использования БПЛА на фронте