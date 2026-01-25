На фронте за сутки зафиксировано 127 боевых столкновений: обновленные карты от Генштаба

$43.170.00
50.520.00
ukenru
24 января, 18:16 • 15049 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 30477 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 27352 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 36603 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 36119 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 47224 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 44075 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 35230 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 29460 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 71299 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0м/с
89%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Встреча Зеленского с путиным может состояться уже в ближайшее время - Axios24 января, 22:28 • 7584 просмотра
Атака на Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях вражеских ударов25 января, 00:06 • 8868 просмотра
"Очень конструктивные": Виткофф прокомментировал трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США25 января, 00:41 • 13211 просмотра
Жилые дома и критическая инфраструктура: из-за российских ударов в субботу повреждено 170 объектов - МВД01:15 • 5578 просмотра
ЕСПЧ обязал Украину выплатить экс-судье Тандыру компенсацию за содержание в СИЗО03:35 • 7496 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 71306 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 84792 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 98981 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 92929 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 93925 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Харьков
Европа
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 15491 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 16053 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 32843 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 33378 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 46490 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Бильд

На фронте за сутки зафиксировано 127 боевых столкновений: обновленные карты от Генштаба

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В течение суток 24 января на фронте произошло 127 боевых столкновений. Захватчики нанесли три ракетных и 95 авиационных ударов, применив 25 ракет и сбросив 248 управляемых авиационных бомб.

На фронте за сутки зафиксировано 127 боевых столкновений: обновленные карты от Генштаба

В течение суток 24 января на фронте зафиксировано 127 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 95 авиационных ударов, применив 25 ракет и сбросив 248 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7503 дрона-камикадзе и совершили 3720 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 112 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Зорница, Зализничное, Верхняя Терса, Любицкое, Воздвижевка, Преображенка Запорожской области

- говорится в сводке.

Указывается, что за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес два авиаудара, сбросив семь управляемых бомб и совершил 107 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора, Фиголевка и в сторону населенных пунктов Круглое и Чугуновка.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное, Торское и в сторону Дружелюбовки.

На Славянском направлении, вблизи населенного пункта Звановка, противник один раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Марково.

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Щербиновка, Яблоновка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Степановки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Покровск, Мирноград, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Шевченко, Гришино, Ивановка.

На Александровском направлении враг четыре раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Злагода.

На Гуляйпольском направлении противник 16 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Святопетровки, Нового Запорожья, Доброполья, Зеленого, Варваровки, Зализничного.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки в районах Плавней и Приморского.

За прошедшие сутки враг совершил одну неудачную попытку наступления на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", - добавили в Генштабе.

Напомним

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, одну боевую бронированную машину, 32 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 15 ракет, 847 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 115 единиц автомобильной техники оккупантов.

Федоров назначил Стерненко советником по вопросам использования БПЛА на фронте22.01.26, 21:20 • 5348 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Столкновения