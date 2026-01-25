Понад 1000 солдатів та сотні БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

$43.170.00
24 січня, 18:16 • 13573 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 27251 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 25321 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 34618 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 34805 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 46730 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 43680 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 35069 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29387 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 69390 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Атака рф на Київ 24 січня: поліція знешкодила бойову частину ракети "Іскандер-М" вагою пів тонниPhotoVideo24 січня, 20:15 • 9758 перегляди
Зустріч Зеленського з путіним може відбутися вже ближчим часом - Axios24 січня, 22:28 • 5672 перегляди
Атака на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки ворожих ударів00:06 • 6892 перегляди
"Дуже конструктивні": Віткофф прокоментував тристоронні переговори між Україною, рф та США00:41 • 11576 перегляди
Житлові будинки та критична інфраструктура: через російські удари в суботу пошкоджено 170 об’єктів - МВС01:15 • 4452 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 69394 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 82988 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 97656 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 91701 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 92704 перегляди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Європа
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 14759 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 15439 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 32313 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 32788 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 46010 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Bild

Понад 1000 солдатів та сотні БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

Київ • УНН

 • 16 перегляди

24 січня російські війська втратили 1020 солдатів та 847 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.26 становлять 1234040 осіб.

Понад 1000 солдатів та сотні БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

За добу 24 січня російські війська втратили на війні з Україною 1020 солдатів та 847 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1234040 (+1020) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11605 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 23950 (+1)
        • артилерійських систем ‒ 36612 (+32)
          • РСЗВ ‒ 1624 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1286 (+3)
              • літаків ‒ 434 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 114896 (+847)
                    • крилаті ракети ‒ 4205 (+15)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 75759 (+115)
                            • спеціальна техніка ‒ 4050 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              За даними Інституту вивчення війни, просування росіян сповільнилося наприкінці грудня 2025 року та на початку січня 2026 року. Ймовірно, причиною стали менш сприятливі погодні умови та припинення зусиль щодо дотримання "довільних термінів" наприкінці року.

                              Понад 69% українців не вірить у мир з росією та вважає її метою знищення України як нації - опитування16.01.26, 11:14 • 11862 перегляди

                              Вадим Хлюдзинський

