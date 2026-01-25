Более 1000 солдат и сотни БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки
Киев • УНН
24 января российские войска потеряли 1020 солдат и 847 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.26 составляют 1234040 человек.
За сутки 24 января российские войска потеряли на войне с Украиной 1020 солдат и 847 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1234040 (+1020) человек ликвидировано
- танков ‒ 11605 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23950 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 36612 (+32)
- РСЗО ‒ 1624 (+1)
- средства ПВО ‒ 1286 (+3)
- самолетов ‒ 434 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 114896 (+847)
- крылатые ракеты ‒ 4205 (+15)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 75759 (+115)
- специальная техника ‒ 4050 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По данным Института изучения войны, продвижение россиян замедлилось в конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года. Вероятно, причиной стали менее благоприятные погодные условия и прекращение усилий по соблюдению "произвольных сроков" в конце года.
