Более 1000 солдат и сотни БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки

24 января, 18:16 • 14457 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 29314 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 26538 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 35806 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 35584 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 46975 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 43871 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 35149 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 29424 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 70431 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Атака рф на Киев 24 января: полиция обезвредила боевую часть ракеты "Искандер-М" весом полтонныPhotoVideo24 января, 20:15 • 10732 просмотра
Встреча Зеленского с путиным может состояться уже в ближайшее время - Axios24 января, 22:28 • 6684 просмотра
Атака на Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях вражеских ударов25 января, 00:06 • 8008 просмотра
"Очень конструктивные": Виткофф прокомментировал трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США00:41 • 12699 просмотра
ЕСПЧ обязал Украину выплатить экс-судье Тандыру компенсацию за содержание в СИЗО03:35 • 6176 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 70431 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 83948 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 98402 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 92405 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 93410 просмотра
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Харьков
Европа
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 15198 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 15800 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 32636 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 33153 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 46300 просмотра
Отопление
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Бильд

Более 1000 солдат и сотни БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки

Киев • УНН

 • 638 просмотра

24 января российские войска потеряли 1020 солдат и 847 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.26 составляют 1234040 человек.

Более 1000 солдат и сотни БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки

За сутки 24 января российские войска потеряли на войне с Украиной 1020 солдат и 847 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1234040 (+1020) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11605 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 23950 (+1)
        • артиллерийских систем ‒ 36612 (+32)
          • РСЗО ‒ 1624 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1286 (+3)
              • самолетов ‒ 434 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 114896 (+847)
                    • крылатые ракеты ‒ 4205 (+15)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 75759 (+115)
                            • специальная техника ‒ 4050 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По данным Института изучения войны, продвижение россиян замедлилось в конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года. Вероятно, причиной стали менее благоприятные погодные условия и прекращение усилий по соблюдению "произвольных сроков" в конце года.

                              Более 69% украинцев не верят в мир с россией и считают ее целью уничтожение Украины как нации - опрос16.01.26, 11:14 • 11862 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

