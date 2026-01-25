рф атаковала Украину 2 ракетами и 102 БПЛА: ПВО сбила 87 дронов

В ночь на 25 января россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300 из брянской обл., а также 102 ударными БПЛА типа Shahed, Герань и беспилотниками других типов с направлений. Около 70 из выпущенных беспилотников - "шахеды": враг запускал их из курска, орла, брянска, шаталово, а также оккупированного Донецка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Детали

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 8:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских БПЛА типа Shahed, Герань и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации. Информация по 2 вражеским ракетам уточняется - говорится в сообщении.

