рф атаковала Украину 2 ракетами и 102 БПЛА: ПВО сбила 87 дронов

24 января, 18:16 • 15710 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 31893 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 28355 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 37619 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 36839 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 47537 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 44307 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 35324 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 29510 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 72267 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Встреча Зеленского с путиным может состояться уже в ближайшее время - Axios24 января, 22:28 • 8948 просмотра
Атака на Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях вражеских ударов25 января, 00:06 • 10012 просмотра
"Очень конструктивные": Виткофф прокомментировал трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США25 января, 00:41 • 13871 просмотра
Жилые дома и критическая инфраструктура: из-за российских ударов в субботу повреждено 170 объектов - МВД25 января, 01:15 • 6666 просмотра
ЕСПЧ обязал Украину выплатить экс-судье Тандыру компенсацию за содержание в СИЗО03:35 • 9366 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 72267 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 85707 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 99579 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 93479 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 94472 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 15813 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 16327 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 33069 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 33618 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 46687 просмотра
рф атаковала Украину 2 ракетами и 102 БПЛА: ПВО сбила 87 дронов

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В ночь на 25 января россия атаковала Украину двумя ракетами и 102 БПЛА. Украинская ПВО уничтожила 87 вражеских беспилотников Shahed и других типов.

рф атаковала Украину 2 ракетами и 102 БПЛА: ПВО сбила 87 дронов

В ночь на 25 января россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300 из брянской обл., а также 102 ударными БПЛА типа Shahed, Герань и беспилотниками других типов с направлений. Около 70 из выпущенных беспилотников - "шахеды": враг запускал их из курска, орла, брянска, шаталово, а также оккупированного Донецка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Детали

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 8:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских БПЛА типа Shahed, Герань и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации. Информация по 2 вражеским ракетам уточняется

- говорится в сообщении.

На фронте за сутки зафиксировано 127 боевых столкновений: обновленные карты от Генштаба25.01.2026, 08:44 • 736 просмотров

Евгений Устименко

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Брянская область
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Ракетная система С-300
Украина
Донецк