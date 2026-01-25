За тиждень росія випустила по Україні понад 1700 дронів, 1380 бомб і 69 ракет - Зеленський

росія посилила удари по енергетиці, критичній інфраструктурі та житлових будинках, застосовуючи дрони, авіабомби та ракети різних типів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За словами глави держави, основними цілями російських атак залишаються енергетична система, критична інфраструктура та житлові будинки

Лише за цей тиждень росіяни випустили понад 1700 ударних дронів, більш ніж 1380 керованих авіаційних бомб та 69 ракет різних типів. Кожен масований удар росії може стати руйнівним. Тому ракети до систем ППО потрібні щодня, і ми продовжуємо працювати з Америкою та Європою, щоб було більше захисту неба - йдеться у дописі.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні у Вільнюсі триває робота з партнерами задля посилення підтримки України.

Сьогодні у Вільнюсі координуємось із нашими партнерами в регіоні - Литвою і Польщею. Працюємо з кожним лідером, щоб посилювати Україну. Всі мають чітко усвідомлювати, яка загроза йде з росії, і саме наші народи розуміють це найкраще. Дякую всім, хто допомагає нам стояти міцно - наголошує Президент України.

Нагадаємо

В ніч на 25 січня росія атакувала Україну двома ракетами та 102 БПЛА. Українська ППО знищила 87 ворожих безпілотників Shahed та інших типів.