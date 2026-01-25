За тиждень росія випустила по Україні понад 1700 дронів, 1380 бомб і 69 ракет - Зеленський

$43.170.00
50.520.00
ukenru
24 січня, 18:16 • 16671 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 33998 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 29586 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 38864 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 37635 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 47953 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 44670 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 35520 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29604 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 73473 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Популярнi новини
Зустріч Зеленського з путіним може відбутися вже ближчим часом - Axios24 січня, 22:28 • 10200 перегляди
Атака на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки ворожих ударів25 січня, 00:06 • 10633 перегляди
"Дуже конструктивні": Віткофф прокоментував тристоронні переговори між Україною, рф та США25 січня, 00:41 • 14540 перегляди
Житлові будинки та критична інфраструктура: через російські удари в суботу пошкоджено 170 об’єктів - МВС25 січня, 01:15 • 7954 перегляди
ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити екссудді Тандиру компенсацію за утримання в СІЗО03:35 • 11284 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 73480 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 86750 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 100201 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 94049 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 95039 перегляди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Європа
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 16136 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 16617 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 33310 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 33879 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 46920 перегляди
Опалення
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
За тиждень росія випустила по Україні понад 1700 дронів, 1380 бомб і 69 ракет - Зеленський

Київ • УНН

 • 26 перегляди

росія посилила удари по енергетиці, інфраструктурі та житлових будинках, застосовуючи дрони, авіабомби та ракети. Зеленський повідомив про понад 1700 дронів, 1380 авіабомб та 69 ракет за тиждень.

За тиждень росія випустила по Україні понад 1700 дронів, 1380 бомб і 69 ракет - Зеленський

росія посилила удари по енергетиці, критичній інфраструктурі та житлових будинках, застосовуючи дрони, авіабомби та ракети різних типів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За словами глави держави, основними цілями російських атак залишаються енергетична система, критична інфраструктура та житлові будинки

Лише за цей тиждень росіяни випустили понад 1700 ударних дронів, більш ніж 1380 керованих авіаційних бомб та 69 ракет різних типів. Кожен масований удар росії може стати руйнівним. Тому ракети до систем ППО потрібні щодня, і ми продовжуємо працювати з Америкою та Європою, щоб було більше захисту неба

 - йдеться у дописі.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні у Вільнюсі триває робота з партнерами задля посилення підтримки України.

Сьогодні у Вільнюсі координуємось із нашими партнерами в регіоні - Литвою і Польщею. Працюємо з кожним лідером, щоб посилювати Україну. Всі мають чітко усвідомлювати, яка загроза йде з росії, і саме наші народи розуміють це найкраще. Дякую всім, хто допомагає нам стояти міцно

- наголошує Президент України.

Нагадаємо

В ніч на 25 січня росія атакувала Україну двома ракетами та 102 БПЛА. Українська ППО знищила 87 ворожих безпілотників Shahed та інших типів.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
