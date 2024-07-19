Киев • УНН
Минобороны сообщило, что 84 тысячи украинцев обновили военно-учетные данные за пределами страны через приложение 'Резерв+'. Возможность обновления данных остается доступной, но не освобождает от ответственности за несвоевременное обновление.
За рубежом граждане Украины продолжают обновлять военно-учетные данные, - Минобороны сообщают новые данные количества обновлений.
Пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Детали
Более 84 тысяч украинцев обновили военно-учетные данные за рубежом.
Такие данные из приложения «Резерв+» по состоянию на 18 июля, сообщают Радио Свобода в Министерстве обороны Украины.
В Минобороны отметили, что несмотря на то, что 16-го июля был последний день для обновления учетных данных, соответствующая возможность пользоваться приложением остается. Пользователи все еще могут обновить данные при первой авторизации. В то же время это не освобождает от административной ответственности за несвоевременное обновление.
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