Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил агентству Reuters, что только президент США Дональд Трамп может остановить войну рф против Украины, передает УНН.

Детали

"Только Трамп может остановить войну", – сказал Сибига агентству Reuters в своем офисе в Киеве.

Из 20-пунктного мирного плана, который лег в основу недавних трехсторонних переговоров, осталось лишь "несколько" нерешенных пунктов, сказал Сибига. "Наиболее чувствительные и самые сложные, которые должны быть решены на уровне лидеров".

Издание отмечает, что по ключевым вопросам, таким как земля, две стороны кажутся далекими друг от друга. россия продолжает требовать от Украины отдать остальные 20% восточного региона Донецка, который ей не удалось оккупировать в течение лет изнурительной войны, от которой Киев решительно отказывался. Украина также хочет получить контроль над Запорожской атомной электростанцией – крупнейшей в Европе – которая находится на оккупированной россией территории.

Во время второго раунда трехсторонних мирных переговоров в Абу-Даби на этой неделе не было никаких признаков прорыва, хотя в четверг был завершен обмен 314 военнопленными – первый такой обмен с октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам в субботу, что США предложили новый раунд переговоров в Майами через неделю, на что Киев согласился, добавляет Reuters.

"Моя оценка такова, что у нас есть импульс, это правда", – сказал Сибига в интервью, проведенном в пятницу. "Нам нужна консолидация или мобилизация этих мирных усилий, и мы готовы ускорить их".

США меняют тактику ведения переговоров по Украине - AP

Добавим

СМИ отмечает, что почти через четыре года после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года россия оккупировала почти пятую часть территории Украины, включая Крымский полуостров и части восточной Украины, оккупированные до войны, и опустошила сети электроснабжения и отопления целенаправленными бомбардировками. Аналитики говорят, что на поле боя россия получила лишь около 1,3% территории Украины с начала 2023 года.

В субботу Зеленский заявил, что Вашингтон надеется, что войну можно будет завершить к лету, и Украина предложила план действий, но он не предоставил никаких подробностей.

Источники сообщили Reuters в пятницу, что украинские и американские чиновники обсудили график, который включает проект соглашения с россией до марта и референдум по нему в Украине вместе с выборами в мае.