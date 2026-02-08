Тільки Трамп може зупинити війну рф проти України - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив агентству Reuters, що лише президент США Дональд Трамп може зупинити війну рф проти України, передає УНН.

Деталі

"Тільки Трамп може зупинити війну", – сказав Сибіга агентству Reuters у своєму офісі в Києві.

З 20-пунктного мирного плану, який ліг у основу нещодавніх тристоронніх переговорів, залишилося лише "кілька" невирішених пунктів, сказав Сибіга. "Найбільш чутливі та найскладніші, які мають бути вирішені на рівні лідерів".

Видання зауважує, щодо ключових питань, таких як земля, дві сторони здаються далекими одна від одної. росія продовжує вимагати від України віддати решту 20% східного регіону Донецька, який їй не вдалося окупувати протягом років виснажливої ​​війни, від якої Київ рішуче відмовлявся. Україна також хоче отримати контроль над Запорізькою атомною електростанцією – найбільшою в Європі – яка знаходиться на окупованій росією території.

Під час другого раунду тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі цього тижня не було жодних ознак прориву, хоча в четвер було завершено обмін 314 військовополоненими – перший такий обмін з жовтня. Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у суботу, що США запропонували новий раунд переговорів у Маямі через тиждень, на що Київ погодився, додає Reuters.

"Моя оцінка така, що ми маємо імпульс, це правда", – сказав Сибіга в інтерв'ю, проведеному в п'ятницю. "Нам потрібна консолідація або мобілізація цих мирних зусиль, і ми готові пришвидшити їх".

США змінюють тактику проведення переговорів щодо України - AP

Додамо

ЗМІ зазначає, що майже через чотири роки після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року росія окупувала майже п'яту частину території України, включаючи Кримський півострів та частини східної України, окуповані до війни, та спустошила мережі електропостачання та опалення цілеспрямованими бомбардуваннями. Аналітики кажуть, що на полі бою росія отримала лише близько 1,3% території України з початку 2023 року.

У суботу Зеленський заявив, що Вашингтон сподівається, що війну можна буде завершити до літа, і Україна запропонувала план дій, але він не надав жодних подробиць.

Джерела повідомили Reuters у п'ятницю, що українські та американські чиновники обговорили графік, який включає проєкт угоди з росією до березня та референдум щодо неї в Україні разом з виборами в травні.