Тільки Трамп може зупинити війну рф проти України - Сибіга

16:39 • 2322 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
13:58 • 9364 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
12:29 • 12703 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 14012 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 11710 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 10481 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 23370 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 37069 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 35266 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 40186 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Популярнi новини
Президент Словаччини вважає помилкою передачу МіГ-29 Україні 8 лютого, 08:56 • 12851 перегляди
Британська розвідка: рф посилює контроль над інформаційним простором і комунікаціями 8 лютого, 10:32 • 8924 перегляди
Індійські НПЗ скорочують закупівлі російської нафти для укладення угоди зі США - Reuters8 лютого, 10:48 • 6152 перегляди
фсб заявила про видачу росії підозрюваного у замаху на генерала алексєєва8 лютого, 11:28 • 4790 перегляди
Київ під атакою балістики, лунають вибухи - мер15:32 • 5806 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 21392 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 42813 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 62344 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 56228 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 57121 перегляди
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 21475 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 35606 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 37391 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 46073 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 48883 перегляди
Тільки Трамп може зупинити війну рф проти України - Сибіга

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Андрій Сибіга заявив Reuters, що лише Дональд Трамп може зупинити війну рф проти України. З 20-пунктного мирного плану залишилося кілька невирішених пунктів.

Тільки Трамп може зупинити війну рф проти України - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив агентству Reuters, що лише президент США Дональд Трамп може зупинити війну рф проти України, передає УНН.

Деталі

"Тільки Трамп може зупинити війну", – сказав Сибіга агентству Reuters у своєму офісі в Києві.

З 20-пунктного мирного плану, який ліг у основу нещодавніх тристоронніх переговорів, залишилося лише "кілька" невирішених пунктів, сказав Сибіга. "Найбільш чутливі та найскладніші, які мають бути вирішені на рівні лідерів".

Видання зауважує, щодо ключових питань, таких як земля, дві сторони здаються далекими одна від одної. росія продовжує вимагати від України віддати решту 20% східного регіону Донецька, який їй не вдалося окупувати протягом років виснажливої ​​війни, від якої Київ рішуче відмовлявся. Україна також хоче отримати контроль над Запорізькою атомною електростанцією – найбільшою в Європі – яка знаходиться на окупованій росією території.

Під час другого раунду тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі цього тижня не було жодних ознак прориву, хоча в четвер було завершено обмін 314 військовополоненими – перший такий обмін з жовтня. Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у суботу, що США запропонували новий раунд переговорів у Маямі через тиждень, на що Київ погодився, додає Reuters.

"Моя оцінка така, що ми маємо імпульс, це правда", – сказав Сибіга в інтерв'ю, проведеному в п'ятницю. "Нам потрібна консолідація або мобілізація цих мирних зусиль, і ми готові пришвидшити їх".

США змінюють тактику проведення переговорів щодо України - AP08.02.26, 06:30 • 25793 перегляди

Додамо

ЗМІ зазначає, що майже через чотири роки після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року росія окупувала майже п'яту частину території України, включаючи Кримський півострів та частини східної України, окуповані до війни, та спустошила мережі електропостачання та опалення цілеспрямованими бомбардуваннями. Аналітики кажуть, що на полі бою росія отримала лише близько 1,3% території України з початку 2023 року.

У суботу Зеленський заявив, що Вашингтон сподівається, що війну можна буде завершити до літа, і Україна запропонувала план дій, але він не надав жодних подробиць.

Джерела повідомили Reuters у п'ятницю, що українські та американські чиновники обговорили графік, який включає проєкт угоди з росією до березня та референдум щодо неї в Україні разом з виборами в травні.

Антоніна Туманова

