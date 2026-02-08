США змінюють тактику проведення переговорів щодо України - AP

$43.140.00
50.900.00
ukenru
7 лютого, 20:45 • 8698 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 14377 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 18780 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 24280 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 21928 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 24617 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 36026 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 47821 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 43131 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 32353 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4м/с
90%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Протести у Мілані: тисячі людей виступили проти Олімпіади-2026 та екологічних наслідків Ігор7 лютого, 18:50 • 5210 перегляди
Латвія про обстріли енергетики України: "Це терор, щоб заморозити людей на смерть"Photo7 лютого, 20:58 • 3712 перегляди
Сирський: росіяни планують збільшити чисельність військ безпілотних систем до 165 тисяч у 2026 році7 лютого, 21:21 • 7188 перегляди
Умєров обговорив оборонну співпрацю з міністеркою ЗС Франції Вотрен: про що домовилисяPhoto7 лютого, 21:42 • 5292 перегляди
На Запоріжжі в полон потрапили "флаговтики": ЗСУ показали "просування" російських силVideo22:34 • 5072 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 28554 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 49777 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 44395 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 46143 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 59692 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Дональд Трамп
Майк Помпео
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Відень
Франція
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 16029 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 30341 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 32563 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 41502 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 44609 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Dassault Rafale

США змінюють тактику проведення переговорів щодо України - AP

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Дональд Трамп використав військових лідерів у дипломатичних переговорах, відправивши головнокомандувача США на Близькому Сході на переговори щодо ядерної програми Ірану. Міністр армії став ключовим переговорником щодо припинення російсько-української війни.

США змінюють тактику проведення переговорів щодо України - AP

Президент США Дональд Трамп зробив незвичайний крок, залучивши військових лідерів до дипломатичних переговорів високого рівня, відправивши головного командувача США на Близькому Сході на переговори щодо ядерної програми Ірану та позиціонувавши міністра армії як ключового переговірника щодо припинення російсько-української війни. Про це йдеться у матеріалі Associated Press, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що адмірал Бред Купер, голова Центрального командування США, вперше приєднався до непрямих переговорів між США та Іраном у п'ятницю в Омані, з'явившись у парадній формі "як нагадування про нарощування американською військовою потужністю в регіоні".

Міністр армії Ден Дрісколл, який цього тижня повторив свою роль на переговорах між росією та Україною, прагнув підтримувати розмову з українськими чиновниками в перерві між сесіями

- цитує видання неназвану особу, знайому з ходом переговрів.

ЗМІ вказує, що оскільки спеціальний посланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер "балансують між обома складними переговорами", рішення залучити військових лідерів "відображає те, як адміністрація республіканців перевернула традиційну зовнішню політику та дипломатію США".

"Дрісколл виконанує роль своєрідного зв'язкового між українцями та посадовцями Трампа, такими як Віткофф та Кушнер. Стосунки з українцями стали результатом здатності Дрісколла підтримувати діалог між переговорними сесіями, а також його військового бачення як лідера та колишнього офіцера армії", - цитує ЗМІ співрозмовника.

Нагадаємо

Протягом двох днів делегації США, України та рф провели в Абу-Дабі тристоронні переговори з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні. Делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій.

росія відхилила пропозицію США щодо контролю над Запорізькою АЕС - Reuters07.02.26, 04:22 • 6916 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Центральне Командування Збройних сил США
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран