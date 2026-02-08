США меняют тактику ведения переговоров по Украине - AP
Киев • УНН
Дональд Трамп использовал военных лидеров в дипломатических переговорах, отправив главнокомандующего США на Ближнем Востоке на переговоры по ядерной программе Ирана. Министр армии стал ключевым переговорщиком по прекращению российско-украинской войны.
Детали
Отмечается, что адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования США, впервые присоединился к непрямым переговорам между США и Ираном в пятницу в Омане, появившись в парадной форме "как напоминание о наращивании американской военной мощи в регионе".
Министр армии Дэн Дрисколл, который на этой неделе повторил свою роль на переговорах между Россией и Украиной, стремился поддерживать разговор с украинскими чиновниками в перерыве между сессиями
СМИ указывает, что поскольку специальный посланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер "балансируют между обоими сложными переговорами", решение привлечь военных лидеров "отражает то, как администрация республиканцев перевернула традиционную внешнюю политику и дипломатию США".
"Дрисколл выполняет роль своеобразного связного между украинцами и чиновниками Трампа, такими как Уиткофф и Кушнер. Отношения с украинцами стали результатом способности Дрисколла поддерживать диалог между переговорными сессиями, а также его военного видения как лидера и бывшего офицера армии", - цитирует СМИ собеседника.
Напомним
В течение двух дней делегации США, Украины и РФ провели в Абу-Даби трехсторонние переговоры с целью продвижения усилий по прекращению войны в Украине. Делегации провели широкие обсуждения оставшихся нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий.
