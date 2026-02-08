$43.140.00
США меняют тактику ведения переговоров по Украине - AP

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Дональд Трамп использовал военных лидеров в дипломатических переговорах, отправив главнокомандующего США на Ближнем Востоке на переговоры по ядерной программе Ирана. Министр армии стал ключевым переговорщиком по прекращению российско-украинской войны.

Президент США Дональд Трамп сделал необычный шаг, привлекая военных лидеров к дипломатическим переговорам высокого уровня, отправив главнокомандующего США на Ближнем Востоке на переговоры по ядерной программе Ирана и позиционировав министра армии как ключевого переговорщика по прекращению российско-украинской войны. Об этом говорится в материале Associated Press, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования США, впервые присоединился к непрямым переговорам между США и Ираном в пятницу в Омане, появившись в парадной форме "как напоминание о наращивании американской военной мощи в регионе".

Министр армии Дэн Дрисколл, который на этой неделе повторил свою роль на переговорах между Россией и Украиной, стремился поддерживать разговор с украинскими чиновниками в перерыве между сессиями

- цитирует издание неназванного человека, знакомого с ходом переговоров.

СМИ указывает, что поскольку специальный посланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер "балансируют между обоими сложными переговорами", решение привлечь военных лидеров "отражает то, как администрация республиканцев перевернула традиционную внешнюю политику и дипломатию США".

"Дрисколл выполняет роль своеобразного связного между украинцами и чиновниками Трампа, такими как Уиткофф и Кушнер. Отношения с украинцами стали результатом способности Дрисколла поддерживать диалог между переговорными сессиями, а также его военного видения как лидера и бывшего офицера армии", - цитирует СМИ собеседника.

Напомним

В течение двух дней делегации США, Украины и РФ провели в Абу-Даби трехсторонние переговоры с целью продвижения усилий по прекращению войны в Украине. Делегации провели широкие обсуждения оставшихся нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий.

