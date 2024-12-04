Радиодиктант-2024: львовянка в шестой раз победила, написав текст без ошибок
Киев • УНН
Объявлены шесть победителей Радиодиктанта-2024, среди которых одна участница написала текст без ошибок. Всего поступило 12 тысяч работ из Украины и 33 стран мира.
Объявили имена победителей Радиодиктанта-2024, среди которых одна победительница не сделала ни одной ошибки, а пятеро других допустили две, пишет УНН с ссылкой на Media Centre Ukraine.
Детали
Имена победителей Радиодиктанта-2024 назвали во время пресс-конференции в Медиацентре Украина.
Из шести объявленных победителей одна не сделала ни одной ошибки, пятеро сделали две. А с одной ошибкой победителей нет.
Без единой ошибки в этом году текст Радиодиктанта написала жительница Львова Кристина Гоянюк, которая как минимум пять раз уже одерживала победу в Радиодиктанте национального единства.
Также победителями стали участники с допущенными двумя ошибками в тексте:
- Тимичева Наталья;
- Бондарь Андрей (учитель украинского языка и информатики Крушинской гимназии Глеваховского поселкового совета Киевской области);
- Перещ Юлия (из Остерского лицея № 1 Остерского городского совета Черниговской области);
- Крячко Дарья;
- Рубежанская Наталья.
Несмотря на то, что люди переживали, что текст сложный, но мне кажется, справились довольно хорошо, потому что все колебались с пунктуацией, думали, что там будет очень много ошибок. А на самом деле - нет. Как оказалось, не такая уж была там страшная пунктуация, и в большей степени ошибки не пунктуационные
Также, Юлия Шелудько добавила, что в целом после написания диктанта поступило около 12 тысяч писем, в том числе и письма шрифтом Брайля.
Что интересно, письма поступали не только из Украины, но и из-за рубежа. Например, из таких стран как Германия, Италия, Болгария, Австрия, Венгрия, Польша.
Также поступали электронные письма из Албании, Великобритании, Австралии, Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Греции, Израиля, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Маврикия, Германии, Норвегии, ОАЭ, Польши, Румынии, России, Словакии, США, Швейцарии, Швеции, Турции, Тунисской Республики, Франции, Финляндии, Чехии.
Напомним,
25 октября состоялся Всеукраинский радиодиктант по тексту Оксаны Забужко в исполнении Павла Вышебабы. Участники делились впечатлениями о длинных предложениях и писании во время воздушной тревоги.