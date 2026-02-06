$43.140.03
Обстрелы и непогода привели к обесточиванию в восьми областях и аварийным отключениям – Минэнерго

Киев • УНН

 • 42 просмотра

На утро 6 февраля 2026 года обстрелы и непогода привели к обесточиваниям в восьми областях Украины. Введены аварийные графики отключений.

Обстрелы и непогода привели к обесточиванию в восьми областях и аварийным отключениям – Минэнерго

Первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов провел брифинг по оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на утро 6 февраля 2026 года. Чиновник сообщил о введении аварийных графиков в регионах, где энергетическая инфраструктура получила наибольшие повреждения в результате боевых действий и сложных погодных условий. Об этом пишет УНН.

Подробности

российские обстрелы продолжают дестабилизировать работу энергосистемы на востоке и юге страны.

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро обесточены потребители в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях

– отметил Некрасов.

Он подчеркнул, что аварийно-восстановительные работы продолжаются непрерывно, несмотря на высокие риски повторных ударов.

В 4 областях обесточивания из-за боевых действий и вражеских обстрелов, в трех из-за непогоды - Минэнерго

Из-за критического дефицита мощности в отдельных областях пришлось отойти от плановых ограничений.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам

– сообщил первый заместитель Министра.

Масштабные отключения из-за непогоды на западе Украины

Помимо военных вызовов, значительные повреждения сетям нанес шквальный ветер и обледенение. На утро без электроснабжения остаются 109 населенных пунктов в Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях. По словам чиновника, бригады облэнерго переведены на круглосуточный режим работы для ликвидации последствий стихии.

Чиновник также подчеркнул, что для промышленности и крупного бизнеса введены жесткие графики ограничения мощности. Это позволяет удерживать целостность общенациональной сети и обеспечивать питание объектов критической инфраструктуры. Министерство энергетики призывает потребителей максимально ограничивать использование энергоемких приборов в вечерние и утренние пики потребления.

Минэнерго: наиболее сложная ситуация в районе Киева, который питала ТЭЦ-4

Степан Гафтко

