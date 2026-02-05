$43.170.02
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 18538 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 18205 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 19890 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 32027 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 65449 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 28779 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 27762 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22140 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15030 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14635 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Эксклюзивы
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств20:38 • 1828 просмотра
Facebook

Минэнерго: наиболее сложная ситуация в районе Киева, который питала ТЭЦ-4

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В Киеве самая сложная ситуация с электроснабжением в районе, который питала ТЭЦ-4, возобновление теплоснабжения в ближайшее время там не ожидается. Энергетики пытаются обеспечить улучшенные графики электроснабжения, задействовано 64 ремонтные бригады.

Минэнерго: наиболее сложная ситуация в районе Киева, который питала ТЭЦ-4

В Киеве наиболее сложная ситуация с электроснабжением в районе, который питала ТЭЦ-4. Об этом сообщает Министерство энергетики, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что восстановление теплоснабжения в этом районе в ближайшее время не ожидается.

Поэтому энергетики стараются обеспечить улучшенные графики электроснабжения. Всего над восстановлением электроснабжения в городе сегодня были задействованы 64 ремонтные бригады

- говорится в сообщении.

Также указывается, что работа по установке и запуску когенерационных газовых установок продолжается четко по графику.

"Уже в ближайшее время ожидается запуск установок мощностью 9 МВт и 18 МВт. Вместе с запуском критически важным вопросом остается обеспечение физической защиты этих объектов", - добавили в Минэнерго.

Справка

ТЭЦ-4 (Дарницкая ТЭЦ) - теплоэлектроцентраль в Днепровском районе города Киева. Поставляет тепло промышленным предприятиям и жилым массивам Днепровского и Дарницкого районов. Станция отапливает около 8 % жилой площади Киева (4,5 млн кв. метров, или 1036 жилых домов и более 120 школ и медучреждений).

Напомним

В Киеве 1126 многоэтажек остаются без отопления из-за значительных разрушений ТЭЦ. Развернуты дополнительные пункты обогрева, часть из которых работает круглосуточно.

Дарницкая ТЭЦ в Киеве получила критические повреждения: восстановление продлится не менее двух месяцев - Кличко05.02.26, 16:55 • 2548 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКиев
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Отключение света
Электроэнергия
Министерство энергетики Украины