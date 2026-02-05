Минэнерго: наиболее сложная ситуация в районе Киева, который питала ТЭЦ-4
Киев • УНН
В Киеве самая сложная ситуация с электроснабжением в районе, который питала ТЭЦ-4, возобновление теплоснабжения в ближайшее время там не ожидается. Энергетики пытаются обеспечить улучшенные графики электроснабжения, задействовано 64 ремонтные бригады.
Детали
Отмечается, что восстановление теплоснабжения в этом районе в ближайшее время не ожидается.
Поэтому энергетики стараются обеспечить улучшенные графики электроснабжения. Всего над восстановлением электроснабжения в городе сегодня были задействованы 64 ремонтные бригады
Также указывается, что работа по установке и запуску когенерационных газовых установок продолжается четко по графику.
"Уже в ближайшее время ожидается запуск установок мощностью 9 МВт и 18 МВт. Вместе с запуском критически важным вопросом остается обеспечение физической защиты этих объектов", - добавили в Минэнерго.
Справка
ТЭЦ-4 (Дарницкая ТЭЦ) - теплоэлектроцентраль в Днепровском районе города Киева. Поставляет тепло промышленным предприятиям и жилым массивам Днепровского и Дарницкого районов. Станция отапливает около 8 % жилой площади Киева (4,5 млн кв. метров, или 1036 жилых домов и более 120 школ и медучреждений).
Напомним
В Киеве 1126 многоэтажек остаются без отопления из-за значительных разрушений ТЭЦ. Развернуты дополнительные пункты обогрева, часть из которых работает круглосуточно.
