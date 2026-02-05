$43.170.02
51.030.08
ukenru
Ексклюзив
15:05 • 17111 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 16731 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 18756 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 30540 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 63391 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 28393 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 27465 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22016 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14919 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14553 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Рубрики
Графіки відключень електроенергії
Реклама
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
МіГ-29

Без опалення у Києві залишаються 1126 багатоповерхівок - Кулеба

Київ • УНН

 • 84 перегляди

У Києві 1126 багатоповерхівок залишаються без опалення через значні руйнування ТЕЦ. Розгорнуто додаткові пункти обігріву, частина з яких працює цілодобово.

Без опалення у Києві залишаються 1126 багатоповерхівок - Кулеба

У столиці без опалення залишаються 1 126 багатоповерхівок. Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, "для підтримки мешканців розгорнули додаткові пункти обігріву, зокрема в закладах освіти", передає УНН.

Найскладніша ситуація – у столиці. Понад 200 аварійно-відновлювальних бригад працюють у житлових будинках і закладах соціальної сфери. Після масованої атаки рф завершено обстеження ТЕЦ, яка забезпечувала тепло в частині Дарницького та Дніпровського районів. Руйнування значні, відновлення потребує часу. Наразі без опалення залишаються 1 126 багатоповерхівок 

- повідомив Кулеба після засідання Штабу.

За його словами, для підтримки мешканців розгорнули додаткові пункти обігріву, зокрема в закладах освіти. Частина з них підключена до мобільних котелень і працює цілодобово. Загалом у Києві функціонують понад 1 500 Пунктів Незламності.

Окремо скоординували роботу з енергетичними компаніями, щоб забезпечити максимально стабільне електропостачання для будинків без тепла у Дарницькому та Дніпровському районах 

- додав Кулеба.

Додамо

Паралельно тривають ремонтні роботи з відновлення теплопостачання у Харкові. Водопостачання та водовідведення в більшості громад працюють у штатному режимі, за потреби залучаємо резервні джерела живлення.

Разом із громадами та міжнародними партнерами продовжуємо залучати додаткові ресурси і працюємо над відновленням 

- резюмував Кулеба.

Антоніна Туманова

