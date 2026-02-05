Без опалення у Києві залишаються 1126 багатоповерхівок - Кулеба
Київ • УНН
У Києві 1126 багатоповерхівок залишаються без опалення через значні руйнування ТЕЦ. Розгорнуто додаткові пункти обігріву, частина з яких працює цілодобово.
У столиці без опалення залишаються 1 126 багатоповерхівок. Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, "для підтримки мешканців розгорнули додаткові пункти обігріву, зокрема в закладах освіти", передає УНН.
Найскладніша ситуація – у столиці. Понад 200 аварійно-відновлювальних бригад працюють у житлових будинках і закладах соціальної сфери. Після масованої атаки рф завершено обстеження ТЕЦ, яка забезпечувала тепло в частині Дарницького та Дніпровського районів. Руйнування значні, відновлення потребує часу. Наразі без опалення залишаються 1 126 багатоповерхівок
За його словами, для підтримки мешканців розгорнули додаткові пункти обігріву, зокрема в закладах освіти. Частина з них підключена до мобільних котелень і працює цілодобово. Загалом у Києві функціонують понад 1 500 Пунктів Незламності.
Окремо скоординували роботу з енергетичними компаніями, щоб забезпечити максимально стабільне електропостачання для будинків без тепла у Дарницькому та Дніпровському районах
Додамо
Паралельно тривають ремонтні роботи з відновлення теплопостачання у Харкові. Водопостачання та водовідведення в більшості громад працюють у штатному режимі, за потреби залучаємо резервні джерела живлення.
Разом із громадами та міжнародними партнерами продовжуємо залучати додаткові ресурси і працюємо над відновленням
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ04.02.26, 21:40 • 24030 переглядiв