Эксклюзив
15:05 • 17345 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
14:39 • 16973 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 18945 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 30776 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 63708 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 28447 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 27506 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22038 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 14940 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14569 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Нефть марки Brent

Без отопления в Киеве остаются 1126 многоэтажек - Кулеба

Киев • УНН

 • 268 просмотра

В Киеве 1126 многоэтажек остаются без отопления из-за значительных разрушений ТЭЦ. Развернуты дополнительные пункты обогрева, часть из которых работает круглосуточно.

Без отопления в Киеве остаются 1126 многоэтажек - Кулеба

В столице без отопления остаются 1 126 многоэтажек. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, "для поддержки жителей развернули дополнительные пункты обогрева, в частности в учебных заведениях", передает УНН.

Самая сложная ситуация – в столице. Более 200 аварийно-восстановительных бригад работают в жилых домах и учреждениях социальной сферы. После массированной атаки рф завершено обследование ТЭЦ, которая обеспечивала тепло в части Дарницкого и Днепровского районов. Разрушения значительны, восстановление требует времени. Сейчас без отопления остаются 1 126 многоэтажек 

- сообщил Кулеба после заседания Штаба.

По его словам, для поддержки жителей развернули дополнительные пункты обогрева, в частности в учебных заведениях. Часть из них подключена к мобильным котельным и работает круглосуточно. Всего в Киеве функционируют более 1 500 Пунктов Несокрушимости.

Отдельно скоординировали работу с энергетическими компаниями, чтобы обеспечить максимально стабильное электроснабжение для домов без тепла в Дарницком и Днепровском районах 

- добавил Кулеба.

Добавим

Параллельно продолжаются ремонтные работы по восстановлению теплоснабжения в Харькове. Водоснабжение и водоотведение в большинстве общин работают в штатном режиме, при необходимости привлекаем резервные источники питания.

Вместе с общинами и международными партнерами продолжаем привлекать дополнительные ресурсы и работаем над восстановлением 

- резюмировал Кулеба.

Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ04.02.26, 21:40 • 24049 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
