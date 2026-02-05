Без отопления в Киеве остаются 1126 многоэтажек - Кулеба
Киев • УНН
В Киеве 1126 многоэтажек остаются без отопления из-за значительных разрушений ТЭЦ. Развернуты дополнительные пункты обогрева, часть из которых работает круглосуточно.
В столице без отопления остаются 1 126 многоэтажек. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, "для поддержки жителей развернули дополнительные пункты обогрева, в частности в учебных заведениях", передает УНН.
Самая сложная ситуация – в столице. Более 200 аварийно-восстановительных бригад работают в жилых домах и учреждениях социальной сферы. После массированной атаки рф завершено обследование ТЭЦ, которая обеспечивала тепло в части Дарницкого и Днепровского районов. Разрушения значительны, восстановление требует времени. Сейчас без отопления остаются 1 126 многоэтажек
По его словам, для поддержки жителей развернули дополнительные пункты обогрева, в частности в учебных заведениях. Часть из них подключена к мобильным котельным и работает круглосуточно. Всего в Киеве функционируют более 1 500 Пунктов Несокрушимости.
Отдельно скоординировали работу с энергетическими компаниями, чтобы обеспечить максимально стабильное электроснабжение для домов без тепла в Дарницком и Днепровском районах
Добавим
Параллельно продолжаются ремонтные работы по восстановлению теплоснабжения в Харькове. Водоснабжение и водоотведение в большинстве общин работают в штатном режиме, при необходимости привлекаем резервные источники питания.
Вместе с общинами и международными партнерами продолжаем привлекать дополнительные ресурсы и работаем над восстановлением
