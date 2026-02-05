Дарницкая ТЭЦ в Киеве получила критические повреждения: восстановление продлится не менее двух месяцев - Кличко
Киев • УНН
Дарницкая ТЭЦ в Киеве, обеспечивавшая теплом 1100 домов, критически повреждена после атаки 3 февраля. Восстановление продлится не менее двух месяцев, развернуты пункты обогрева.
В столице специалисты исследовали последствия удара по объекту критической инфраструктуры во время атаки 3 февраля. Речь идет о Дарницкой теплоэлектроцентрали, которая обеспечивала теплоснабжение части домов в Дарницком и Днепровском районах. Об этом сообщил Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Дарницкая ТЭЦ поставляла тепло более чем в 1100 многоэтажных домов. Утром 3 февраля в этих домах слили воду из систем отопления, чтобы предотвратить их замерзание.
По предварительным выводам специалистов, объект получил критические повреждения. На восстановление оборудования и систем понадобится не менее двух месяцев, при условии отсутствия новых обстрелов.
Городские власти обнародовали перечень домов, в которых теплоснабжение пока невозможно восстановить до ремонта ТЭЦ.
В связи с отсутствием тепла город развернул дополнительные пункты обогрева в школах микрорайонов. Также открыты пункты, подключенные к мобильным котельным, где можно находиться круглосуточно. В Дарницком районе таких пунктов сейчас пять, в Днепровском — четыре.
Кроме этого, ГСЧС разворачивает еще 36 пунктов обогрева в Дарницком районе и 27 – в Днепровском.
Адреса пунктов обогрева публикуются на официальных ресурсах районных администраций, городских властей и ГСЧС.
Также сообщается, что энергетики организовали максимально лояльные графики подачи электроэнергии для домов, оставшихся без тепла.
Напомним
Более 60 послов и представителей иностранных государств осмотрели Дарницкую ТЭЦ в Киеве, которая подверглась массированным атакам со стороны россии. Вице-премьер-министр Алексей Кулеба подчеркнул, что ТЭЦ является объектом критической гражданской инфраструктуры.