Дарницька ТЕЦ у Києві зазнала критичних ушкоджень: відновлення триватиме щонайменше два місяці - Кличко
Київ • УНН
Дарницька ТЕЦ у Києві, що забезпечувала теплом 1100 будинків, критично пошкоджена після атаки 3 лютого. Відновлення триватиме щонайменше два місяці, розгорнуто пункти обігріву.
У столиці фахівці дослідили наслідки удару по об’єкту критичної інфраструктури під час атаки 3 лютого. Йдеться про Дарницьку теплоелектроцентраль, яка забезпечувала теплопостачання частини будинків у Дарницькому та Дніпровському районах. Про це повідомив Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що Дарницька ТЕЦ постачала тепло більш ніж у 1100 багатоповерхових будинків. Уранці 3 лютого в цих будинках злили воду з систем опалення, щоб запобігти їх замерзанню.
За попередніми висновками спеціалістів, об’єкт отримав критичні ушкодження. На відновлення обладнання та систем знадобиться щонайменше два місяці, за умови відсутності нових обстрілів.
Міська влада оприлюднила перелік будинків, у яких теплопостачання наразі неможливо відновити до ремонту ТЕЦ.
У зв’язку з відсутністю тепла місто розгорнуло додаткові пункти обігріву у школах мікрорайонів. Також відкрито пункти, підключені до мобільних котелень, де можна перебувати цілодобово. У Дарницькому районі таких пунктів наразі п’ять, у Дніпровському — чотири.
Окрім цього, ДСНС розгортає ще 36 пунктів обігріву у Дарницькому районі та 27 – у Дніпровському.
Адреси пунктів обігріву оприлюднюються на офіційних ресурсах районних адміністрацій, міської влади та ДСНС.
Також повідомляється, що енергетики організували максимально лояльні графіки подачі електроенергії для будинків, які залишилися без тепла.
Нагадаємо
Понад 60 послів та представників іноземних держав оглянули Дарницьку ТЕЦ у Києві, яка зазнала масованих атак з боку росії. Віце-прем’єр-міністр Олексій Кулеба наголосив, що ТЕЦ є об'єктом критичної цивільної інфраструктури.