Ексклюзив
14:39 • 1468 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 8252 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
10:18 • 18998 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 44983 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 24768 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 24681 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 20642 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 13990 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13803 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 19885 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
Дарницька ТЕЦ у Києві зазнала критичних ушкоджень: відновлення триватиме щонайменше два місяці - Кличко

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Дарницька ТЕЦ у Києві, що забезпечувала теплом 1100 будинків, критично пошкоджена після атаки 3 лютого. Відновлення триватиме щонайменше два місяці, розгорнуто пункти обігріву.

Дарницька ТЕЦ у Києві зазнала критичних ушкоджень: відновлення триватиме щонайменше два місяці - Кличко

У столиці фахівці дослідили наслідки удару по об’єкту критичної інфраструктури під час атаки 3 лютого. Йдеться про Дарницьку теплоелектроцентраль, яка забезпечувала теплопостачання частини будинків у Дарницькому та Дніпровському районах. Про це повідомив Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Дарницька ТЕЦ постачала тепло більш ніж у 1100 багатоповерхових будинків. Уранці 3 лютого в цих будинках злили воду з систем опалення, щоб запобігти їх замерзанню.

За попередніми висновками спеціалістів, об’єкт отримав критичні ушкодження. На відновлення обладнання та систем знадобиться щонайменше два місяці, за умови відсутності нових обстрілів.

Міська влада оприлюднила перелік будинків, у яких теплопостачання наразі неможливо відновити до ремонту ТЕЦ.

У зв’язку з відсутністю тепла місто розгорнуло додаткові пункти обігріву у школах мікрорайонів. Також відкрито пункти, підключені до мобільних котелень, де можна перебувати цілодобово. У Дарницькому районі таких пунктів наразі п’ять, у Дніпровському — чотири.

Окрім цього, ДСНС розгортає ще 36 пунктів обігріву у Дарницькому районі та 27 – у Дніпровському.

Адреси пунктів обігріву оприлюднюються на офіційних ресурсах районних адміністрацій, міської влади та ДСНС.

Також повідомляється, що енергетики організували максимально лояльні графіки подачі електроенергії для будинків, які залишилися без тепла.

Нагадаємо

Понад 60 послів та представників іноземних держав оглянули Дарницьку ТЕЦ у Києві, яка зазнала масованих атак з боку росії. Віце-прем’єр-міністр Олексій Кулеба наголосив, що ТЕЦ є об'єктом критичної цивільної інфраструктури.

Андрій Тимощенков

