Понад 60 послів та представників міжнародних організацій побачили руйнування Дарницької ТЕЦ у Києві після атак рф

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Понад 60 послів та представників іноземних держав оглянули Дарницьку ТЕЦ у Києві, яка зазнала масованих атак з боку росії. Віце-прем’єр-міністр Олексій Кулеба наголосив, що ТЕЦ є об'єктом критичної цивільної інфраструктури.

Понад 60 послів та представників міжнародних організацій побачили руйнування Дарницької ТЕЦ у Києві після атак рф

Сьогодні понад 60 послів та представників іноземних держав і міжнародних організацій побачили руйнування Дарницької ТЕЦ у Києві, яка зазнала масованих атак з боку росії. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Це об’єкт критичної цивільної інфраструктури. Не військова ціль. Не оборонний об’єкт. ТЕЦ забезпечує теплом житлові будинки, лікарні, школи – сотні тисяч киян. Удар був завданий свідомо, в період сильних морозів, коли тепло – питання базового виживання людей 

- повідомив Кулеба.

Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росія03.02.26, 18:50 • 36997 переглядiв

За словами міністра, партнерам показали реальні наслідки атак по енергетиці та те, з чим щодня працюють аварійні бригади. Поки фахівці цілодобово відновлюють пошкоджені мережі, держава паралельно посилює стійкість системи.

росія системно атакує тепло- й енергогенерацію. Це частина тактики тиску на цивільне населення. Саме тому захист і відновлення енергетичної інфраструктури України – це не лише про нашу країну. Це питання безпеки всієї Європи. Дякую міжнародним партнерам за солідарність і практичну підтримку 

- резюмував Кулеба.

рф від початку року здійснила 217 атак на енергетику України - Свириденко04.02.26, 15:40 • 1254 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
