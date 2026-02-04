Более 60 послов и представителей международных организаций увидели разрушения Дарницкой ТЭЦ в Киеве после атак РФ

Сегодня более 60 послов и представителей иностранных государств и международных организаций увидели разрушения Дарницкой ТЭЦ в Киеве, которая подверглась массированным атакам со стороны России. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Это объект критической гражданской инфраструктуры. Не военная цель. Не оборонный объект. ТЭЦ обеспечивает теплом жилые дома, больницы, школы – сотни тысяч киевлян. Удар был нанесен сознательно, в период сильных морозов, когда тепло – вопрос базового выживания людей.

Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россия

По словам министра, партнерам показали реальные последствия атак по энергетике и то, с чем ежедневно работают аварийные бригады. Пока специалисты круглосуточно восстанавливают поврежденные сети, государство параллельно усиливает устойчивость системы.

Россия системно атакует тепло- и энергогенерацию. Это часть тактики давления на гражданское население. Именно поэтому защита и восстановление энергетической инфраструктуры Украины – это не только о нашей стране. Это вопрос безопасности всей Европы. Благодарю международных партнеров за солидарность и практическую поддержку.