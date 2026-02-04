$43.190.22
Первый день переговоров в Абу-Даби завершился, они продолжатся в четверг - Axios
14:49 • 1340 просмотра
Послы ЕС согласовали кредит на 90 миллиардов евро для Украины - СМИ
10:29 • 12920 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 21236 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 17156 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 20874 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 34793 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 49912 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 39863 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 37001 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Более 60 послов и представителей международных организаций увидели разрушения Дарницкой ТЭЦ в Киеве после атак РФ

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Более 60 послов и представителей иностранных государств осмотрели Дарницкую ТЭЦ в Киеве, которая подверглась массированным атакам со стороны России. Вице-премьер-министр Алексей Кулеба подчеркнул, что ТЭЦ является объектом критической гражданской инфраструктуры.

Более 60 послов и представителей международных организаций увидели разрушения Дарницкой ТЭЦ в Киеве после атак РФ

Сегодня более 60 послов и представителей иностранных государств и международных организаций увидели разрушения Дарницкой ТЭЦ в Киеве, которая подверглась массированным атакам со стороны России. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Это объект критической гражданской инфраструктуры. Не военная цель. Не оборонный объект. ТЭЦ обеспечивает теплом жилые дома, больницы, школы – сотни тысяч киевлян. Удар был нанесен сознательно, в период сильных морозов, когда тепло – вопрос базового выживания людей.

- сообщил Кулеба.

Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россия03.02.26, 18:50 • 37001 просмотр

По словам министра, партнерам показали реальные последствия атак по энергетике и то, с чем ежедневно работают аварийные бригады. Пока специалисты круглосуточно восстанавливают поврежденные сети, государство параллельно усиливает устойчивость системы.

Россия системно атакует тепло- и энергогенерацию. Это часть тактики давления на гражданское население. Именно поэтому защита и восстановление энергетической инфраструктуры Украины – это не только о нашей стране. Это вопрос безопасности всей Европы. Благодарю международных партнеров за солидарность и практическую поддержку.

- резюмировал Кулеба.

РФ с начала года совершила 217 атак на энергетику Украины - Свириденко04.02.26, 15:40 • 1260 просмотров

Антонина Туманова

