Более 60 послов и представителей международных организаций увидели разрушения Дарницкой ТЭЦ в Киеве после атак РФ

Более 60 послов и представителей иностранных государств осмотрели Дарницкую ТЭЦ в Киеве, которая подверглась массированным атакам со стороны России. Вице-премьер-министр Алексей Кулеба подчеркнул, что ТЭЦ является объектом критической гражданской инфраструктуры.
Сегодня более 60 послов и представителей иностранных государств и международных организаций увидели разрушения Дарницкой ТЭЦ в Киеве, которая подверглась массированным атакам со стороны России. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.
Это объект критической гражданской инфраструктуры. Не военная цель. Не оборонный объект. ТЭЦ обеспечивает теплом жилые дома, больницы, школы – сотни тысяч киевлян. Удар был нанесен сознательно, в период сильных морозов, когда тепло – вопрос базового выживания людей.
По словам министра, партнерам показали реальные последствия атак по энергетике и то, с чем ежедневно работают аварийные бригады. Пока специалисты круглосуточно восстанавливают поврежденные сети, государство параллельно усиливает устойчивость системы.
Россия системно атакует тепло- и энергогенерацию. Это часть тактики давления на гражданское население. Именно поэтому защита и восстановление энергетической инфраструктуры Украины – это не только о нашей стране. Это вопрос безопасности всей Европы. Благодарю международных партнеров за солидарность и практическую поддержку.
