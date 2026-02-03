$42.970.16
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россия

Киев • УНН

 • 2240 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте осмотрел одну из киевских ТЭЦ, атакованную россией ночью. Министр энергетики Денис Шмыгаль подчеркнул важность усиления защиты энергообъектов и своевременной поставки оружия.

Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россия

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил сегодня одну из киевских ТЭЦ, которую этой ночью атаковала россия. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

Показали господину Рютте ужасные последствия этой атаки. Враг нанес ракетный удар по энергообъекту, который обеспечивает теплом жителей города. Это гражданский объект 

- сообщил Шмыгаль.

По словам министра, обстрел был сознательным. Именно тогда, когда температура опустилась до –25°C.

Этому преступлению должна быть дана надлежащая оценка. Отметили это вместе с Министром иностранных дел Андреем Сибигой. В разговоре с господином Рютте акцентировали на важности усиления защиты объектов тепло- и электроснабжения. Системы ПВО и ракеты к ним. Важно обеспечить своевременную поставку оружия, ведь россия наращивает свое производство 

- добавил Шмыгаль.

Также обсудили сотрудничество в противодействии кибернетическим угрозам в энергосекторе.

Должны работать совместно, поскольку россия продолжает вести гибридную войну и против членов НАТО. Обмен опытом поможет нам усилить защиту инфраструктуры. Благодарим Марка Рютте за солидарность и высокую вовлеченность в поддержку Украины 

- резюмировал министр энергетики.

Антонина Туманова

