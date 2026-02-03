Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росія
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оглянув одну з київських ТЕЦ, атаковану росією вночі. Міністр енергетики Денис Шмигаль наголосив на важливості посилення захисту енергооб'єктів та вчасного постачання зброї.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав сьогодні одну з київських ТЕЦ, яку цієї ночі атакувала росія. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.
Показали пану Рютте жахливі наслідки цієї атаки. Ворог завдав ракетного удару по енергообʼєкту, який забезпечує теплом мешканців міста. Це цивільний об'єкт
За словами міністра, обстріл був свідомий. Саме тоді, коли температура опустилася до –25°C.
Цьому злочину має бути надана належна оцінка. Наголосили на цьому разом з Міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. У розмові з паном Рютте акцентували на важливості посилення захисту обʼєктів тепло- та електропостачання. Системи ППО та ракети до них. Важливо забезпечити вчасне постачання зброї, адже росія нарощує своє виробництво
Також обговорили співпрацю в протидії кібернетичним загрозам в енергосекторі.
Маємо працювати спільно, оскільки росія продовжує вести гібридну війну й проти членів НАТО. Обмін досвідом допоможе нам посилити захист інфраструктури. Дякуємо Марку Рютте за солідарність і високу залученість у підтримку України
