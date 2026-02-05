Міненерго: найбільш складна ситуація в районі Києва, який живила ТЕЦ-4
Київ • УНН
У Києві найскладніша ситуація з електропостачанням у районі, який живила ТЕЦ-4, відновлення теплопостачання найближчим часом там не очікується. Енергетики намагаються забезпечити покращені графіки електропостачання, задіяно 64 ремонтні бригади.
Деталі
Зазначається, що відновлення теплопостачання в тому районі найближчим часом не очікується.
Тому енергетики намагаються забезпечити покращені графіки електропостачання. Усього над відновленням електропостачання в місті сьогодні були задіяні задіяні 64 ремонтні бригади
Також вказується, що робота зі встановлення та запуску когенераційних газових установок триває чітко за графіком.
"Вже найближчим часом очікується запуск установок потужністю 9 МВт та 18 МВт. Разом із запуском критично важливим питанням залишається забезпечення фізичного захисту цих об'єктів", - додали у Міненерго.
Довідково
ТЕЦ-4 (Даницька ТЕЦ) - теплоелектроцентраль у Дніпровському районі міста Києва. Постачає тепло промисловим підприємствам та житловим масивам Дніпровського та Дарницького районів. Станція опалює близько 8 % житлової площі Києва (4,5 млн кв. метрів, або 1036 житлових будинків і понад 120 шкіл і медустанов).
Нагадаємо
У Києві 1126 багатоповерхівок залишаються без опалення через значні руйнування ТЕЦ. Розгорнуто додаткові пункти обігріву, частина з яких працює цілодобово.
