Міненерго: найбільш складна ситуація в районі Києва, який живила ТЕЦ-4

Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 18687 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 18343 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 19989 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 32146 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 65623 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 28813 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 27790 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22151 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15042 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14644 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Популярнi новини
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 24777 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися5 лютого, 12:00 • 27797 перегляди
Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою5 лютого, 12:12 • 14688 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 20482 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 10338 перегляди
Публікації
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів20:38 • 2046 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 18688 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 65626 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 68855 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 98783 перегляди
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo18:35 • 3500 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 10355 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 20499 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 24791 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 50430 перегляди
Facebook

Міненерго: найбільш складна ситуація в районі Києва, який живила ТЕЦ-4

Київ • УНН

 • 76 перегляди

У Києві найскладніша ситуація з електропостачанням у районі, який живила ТЕЦ-4, відновлення теплопостачання найближчим часом там не очікується. Енергетики намагаються забезпечити покращені графіки електропостачання, задіяно 64 ремонтні бригади.

Міненерго: найбільш складна ситуація в районі Києва, який живила ТЕЦ-4

У Києві найбільш складною з електропостачанням є ситуація в районі, який живила ТЕЦ-4. Про це повідомляє Міністерстві енергетики, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що відновлення теплопостачання в тому районі найближчим часом не очікується.

Тому енергетики намагаються забезпечити покращені графіки електропостачання. Усього над відновленням електропостачання в місті сьогодні були задіяні задіяні 64 ремонтні бригади

- йдеться у повідомленні.

Також вказується, що робота зі встановлення та запуску когенераційних газових установок триває чітко за графіком.

"Вже найближчим часом очікується запуск установок потужністю 9 МВт та 18 МВт. Разом із запуском критично важливим питанням залишається забезпечення фізичного захисту цих об'єктів", - додали у Міненерго.

Довідково

ТЕЦ-4 (Даницька ТЕЦ) - теплоелектроцентраль у Дніпровському районі міста Києва. Постачає тепло промисловим підприємствам та житловим масивам Дніпровського та Дарницького районів. Станція опалює близько 8 % житлової площі Києва (4,5 млн кв. метрів, або 1036 житлових будинків і понад 120 шкіл і медустанов).

Нагадаємо

У Києві 1126 багатоповерхівок залишаються без опалення через значні руйнування ТЕЦ. Розгорнуто додаткові пункти обігріву, частина з яких працює цілодобово.

Дарницька ТЕЦ у Києві зазнала критичних ушкоджень: відновлення триватиме щонайменше два місяці - Кличко 05.02.26, 16:55 • 2558 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКиїв
