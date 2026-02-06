Обстріли та негода спричинили знеструмлення у восьми областях та аварійні відключення – Міненерго
Київ • УНН
На ранок 6 лютого 2026 року обстріли та негода призвели до знеструмлень у восьми областях України. Запроваджено аварійні графіки відключень.
Перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов провів брифінг щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на ранок 6 лютого 2026 року. Посадовець повідомив про запровадження аварійних графіків у регіонах, де енергетична інфраструктура зазнала найбільших пошкоджень внаслідок бойових дій та складних погодних умов. Про це пише УНН.
Деталі
російські обстріли продовжують дестабілізувати роботу енергосистеми на сході та півдні країни.
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлені споживачі у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Кіровоградській областях
Він наголосив, що аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно, попри високі ризики повторних ударів.
Через критичний дефіцит потужності в окремих областях довелося відійти від планових обмежень.
Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків
Масштабні знеструмлення через негоду на заході України
Окрім воєнних викликів, значних пошкоджень мережам завдав шквальний вітер та обледеніння. На ранок без електропостачання залишаються 109 населених пунктів у Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. За словами посадовця, бригади обленерго переведені на цілодобовий режим роботи для ліквідації наслідків стихії.
Урядовець також підкреслив, що для промисловості та великого бізнесу впроваджено жорсткі графіки обмеження потужності. Це дозволяє утримувати цілісність загальнонаціональної мережі та забезпечувати живлення об’єктів критичної інфраструктури. Міністерство енергетики закликає споживачів максимально обмежувати використання енергоємних приладів у вечірні та ранкові піки споживання.
