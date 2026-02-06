$43.140.03
50.900.14
ukenru
09:02 • 324 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 34878 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 38951 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 31459 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 45165 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 82240 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 33144 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 30929 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23409 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 16042 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
Обстріли та негода спричинили знеструмлення у восьми областях та аварійні відключення – Міненерго

Київ • УНН

 • 10 перегляди

На ранок 6 лютого 2026 року обстріли та негода призвели до знеструмлень у восьми областях України. Запроваджено аварійні графіки відключень.

Обстріли та негода спричинили знеструмлення у восьми областях та аварійні відключення – Міненерго

Перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов провів брифінг щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на ранок 6 лютого 2026 року. Посадовець повідомив про запровадження аварійних графіків у регіонах, де енергетична інфраструктура зазнала найбільших пошкоджень внаслідок бойових дій та складних погодних умов. Про це пише УНН.

Деталі

російські обстріли продовжують дестабілізувати роботу енергосистеми на сході та півдні країни.

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлені споживачі у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Кіровоградській областях

– зазначив Некрасов.

Він наголосив, що аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно, попри високі ризики повторних ударів.

Через критичний дефіцит потужності в окремих областях довелося відійти від планових обмежень.

Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків

– повідомив перший заступник Міністра.

Масштабні знеструмлення через негоду на заході України

Окрім воєнних викликів, значних пошкоджень мережам завдав шквальний вітер та обледеніння. На ранок без електропостачання залишаються 109 населених пунктів у Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. За словами посадовця, бригади обленерго переведені на цілодобовий режим роботи для ліквідації наслідків стихії.

Урядовець також підкреслив, що для промисловості та великого бізнесу впроваджено жорсткі графіки обмеження потужності. Це дозволяє утримувати цілісність загальнонаціональної мережі та забезпечувати живлення об’єктів критичної інфраструктури. Міністерство енергетики закликає споживачів максимально обмежувати використання енергоємних приладів у вечірні та ранкові піки споживання.

Степан Гафтко

