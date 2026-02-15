Кличко заявил, что Киев оказался на грани катастрофы из-за ударов рф
Киев • УНН
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что непрерывные российские воздушные удары по критической инфраструктуре столицы за два месяца довели город до грани катастрофы. 3,5 миллиона жителей переживают самую суровую зиму с начала полномасштабного вторжения.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что непрерывные российские воздушные удары по критической инфраструктуре столицы за последние два месяца довели город до грани катастрофы, передает УНН со ссылкой на FT и RFI.
"Сейчас вопрос будущего нашей страны — выживем ли мы как независимое государство или нет — остается открытым", — заявил Кличко в интервью Financial Times.
3,5 миллиона жителей столицы сейчас переживают самую суровую зиму с начала полномасштабного российского вторжения. Постоянные обстрелы ТЭЦ, морозная погода и низкие температуры до -20° и без того усложнили жизнь жителей Киева.
"Если вы хотите убить кого-то, вы стреляете в сердце. (...) Главная цель Владимира Путина — не Донецк, не Луганск, не Крым. Его главная цель — Киев и вся Украина. Он хочет уничтожить нашу независимость", — сказал Кличко.
