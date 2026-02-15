$42.990.00
14 февраля, 19:48 • 11713 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 23208 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 21944 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 22684 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 20907 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 18764 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 15624 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 15381 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 15265 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14679 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
В столице за сутки возобновили отопление в 1100 многоэтажках

Киев • УНН

 • 558 просмотра

В Киеве за сутки возобновили отопление в 1100 многоэтажках. В общей сложности тепло вернули уже в 1500 домов после атаки 12 февраля.

В столице за сутки возобновили отопление в 1100 многоэтажках

В Киеве в течение суток возобновили отопление еще в 1100 многоэтажках. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

В течение последних суток возобновили отопление еще в 1100 многоэтажках. То есть, тепло вернули уже в 1500 домов из тех, что оказались без теплоснабжения в результате атаки врага на инфраструктуру Киева 12 февраля (2600 домов)

- сообщил Кличко.

По его словам, коммунальщики работают круглосуточно, чтобы возобновить подачу теплоносителя в другие многоэтажки.

В Киеве коммунальщики восстанавливают подачу тепла на Троещине после обстрелов рф - Ткаченко14.02.26, 22:24 • 4638 просмотров

Антонина Туманова

Киев
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев