В столице за сутки возобновили отопление в 1100 многоэтажках
Киев • УНН
В Киеве за сутки возобновили отопление в 1100 многоэтажках. В общей сложности тепло вернули уже в 1500 домов после атаки 12 февраля.
В Киеве в течение суток возобновили отопление еще в 1100 многоэтажках. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
В течение последних суток возобновили отопление еще в 1100 многоэтажках. То есть, тепло вернули уже в 1500 домов из тех, что оказались без теплоснабжения в результате атаки врага на инфраструктуру Киева 12 февраля (2600 домов)
По его словам, коммунальщики работают круглосуточно, чтобы возобновить подачу теплоносителя в другие многоэтажки.
