У столиці за добу відновили опалення в 1100 багатоповерхівках

$42.990.00
51.030.00
ukenru
14 лютого, 19:48 • 11321 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 22302 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 21454 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 22185 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 20600 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 18633 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 15547 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15342 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 15239 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14650 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Глава МЗС України Сибіга зустрівся з представницею ЄС Каллас - обговорили три важливі теми14 лютого, 21:00 • 3642 перегляди
Сили оборони відбили 191 атаку: Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими14 лютого, 21:16 • 4308 перегляди
СБУ знищила половину ліквідованих у 2025 році російських систем "Панцир"14 лютого, 21:42 • 10162 перегляди
Суди США винесли понад 4400 рішень про незаконність затримань іммігрантів адміністрацією Трампа14 лютого, 22:39 • 5648 перегляди
Астрономи виявили унікальну планетарну систему "навиворіт" біля червоного карлика14 лютого, 23:40 • 3942 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 78356 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 126126 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 71308 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 88527 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 128877 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Марк Рютте
Ільхам Алієв
Україна
Сполучені Штати Америки
Азербайджан
Вашингтон
Мюнхен
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 3120 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 16509 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 15936 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 19215 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 42674 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Шахед-136

У столиці за добу відновили опалення в 1100 багатоповерхівках

Київ • УНН

 • 10 перегляди

У Києві за добу відновили опалення в 1100 багатоповерхівках. Загалом тепло повернули вже в 1500 будинків після атаки 12 лютого.

У Києві протягом доби відновили опалення ще в 1100 багатоповерхівках. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

Протягом останньої доби відновили опалення ще в 1100 багатоповерхівках. Тобто, тепло повернули вже в 1500 будинків із тих що опинилися без теплопостачання внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого (2600 будинків) 

- повідомив Кличко.

За його словами, комунальники працюють цілодобово, щоб відновити подачу теплоносія в інші багатоповерхівки.

У Києві комунальники відновлюють подачу тепла на Троєщині після обстрілів рф - Ткаченко14.02.26, 22:24 • 4496 переглядiв

Антоніна Туманова

Київ
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ