У столиці за добу відновили опалення в 1100 багатоповерхівках
Київ • УНН
У Києві за добу відновили опалення в 1100 багатоповерхівках. Загалом тепло повернули вже в 1500 будинків після атаки 12 лютого.
У Києві протягом доби відновили опалення ще в 1100 багатоповерхівках. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
Протягом останньої доби відновили опалення ще в 1100 багатоповерхівках. Тобто, тепло повернули вже в 1500 будинків із тих що опинилися без теплопостачання внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого (2600 будинків)
За його словами, комунальники працюють цілодобово, щоб відновити подачу теплоносія в інші багатоповерхівки.
