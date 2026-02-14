У Києві комунальники відновлюють подачу тепла на Троєщині після обстрілів рф - Ткаченко
Київ • УНН
У Києві комунальні служби відновлюють подачу теплоносія в будинки на Троєщині. Фахівці працюють над тим, щоб прослідкувати, чи вода в системі опалення доходить і провести спуск повітря.
У Києві комунальні служби системи подачі теплоносія в будинки на Троєщині та прилеглих локаціях. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.
Деталі
Він зазначив, що на рівні кварталів фахівці працюють, щоб прослідкувати, чи вода в системі опалення доходить і провести спуск повітря. Крім того, місто вже подало фахівців, які ліквідовують наслідки, на виплати додаткових 20 тис грн від держави.
Це частина питань, які розглядали на штабі щодо ліквідації наслідків надзвичайної в енергетиці після російських обстрілів під головуванням першого віце-премʼєра Дениса Шмигаля
Він додав, що за ці тижні місто отримало значну допомогу від партнерів - йдеться про велика кількість генераторів.
Є й інші, невідкладні постачання. Також цього тижня Київрада нарешті сформувала пакет рішень, якими місто пропонує підтримати інфраструктуру, людей та працівників
Нагадаємо
Міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації заявив, що в столиці та на Київщині фіксують позитивну динаміку з електропостачанням завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад і покращенню погодних умов.
Водночас у Штабі наголосили на необхідності об’єктивної оцінки ситуації. Адже синоптики прогнозують похолодання, що може суттєво збільшити навантаження на енергосистему.